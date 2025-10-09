Baltijas balss logotype
Ночью с запада в Латвию придут дождевые облака

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ночью с запада в Латвию придут дождевые облака

В ночь на пятницу и утром Латвию пересечет обширная зона осадков с запада - пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть с юга, юго-запада, в Курземе - с запада, северо-запада, на побережье открытого моря ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье до +12 градусов.

В течение дня облачность с запада уменьшится, на востоке Латвии ожидается облачная погода. В центральных и восточных регионах во многих местах пройдут дожди.

В последний рабочий день недели в западных и центральных районах страны ожидается северо-западный ветер порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +9...+14 градусов.

В Риге 10 октября утром пройдет дождь. Ночью при слабом юго-юго-западном ветре температура воздуха опустится до +8 градусов, днем порывы северо-западного ветра будут достигать 17 метров в секунду, а воздух прогреется до +13 градусов.

#погода
Оставить комментарий

