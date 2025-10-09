Baltijas balss logotype
Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира

Ни один из четырех латвийских университетов не вошел в 1000 лучших университетов мира, согласно последнему рейтингу мировых университетов "Time Higher Education".

Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) занимают 1001-1200-е места, Рижский университет им. Страдиньша (РУС) - 1201-1500-е, а самое низкое место занимает Латвийский университет бионаук и технологий (ЛУБТ) - 1501+.

Рейтинг оценивает работу университетов в пяти областях: учебная среда, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с индустрией и международное сотрудничество.

Латвийские учебные заведения набрали наибольшее количество баллов по критерию "Международное сотрудничество", который отражает способность университетов привлекать иностранных студентов, иностранных преподавателей и исследователей. В этой категории РТУ получил 65,4 балла, РУС - 64,6, ЛУ - 50,7, а ЛУБТ - 27,8 балла.

Самые низкие оценки были по критерию учебной и исследовательской среды. За исключением ЛУ, ни один университет не набрал более 30 баллов в этих категориях. Исследовательская среда Латвийского университета набрала 31,3 балла, а учебная среда - 20,5 балла.

Латвийские университеты за год немного улучшили свои показатели. Наибольший прирост наблюдался у РУС в категории "Качество исследований", где оценка выросла с 31 до 39,1 балла.

Всего в этом году в рейтинг вошел 2091 университет со всего мира. Наивысшую позицию в рейтинге занимает Оксфордский университет, на втором месте - Массачусетский технологический институт, третье место делят Принстонский и Кембриджский университеты.

Среди балтийских университетов наилучшие результаты показал Тартуский университет, занявший 301-350-е места.

#вузы
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Зато занимают первое место по отмыву черномазеньких мигрантов до ,,бела,,👽

    11
    1

