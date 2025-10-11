В Риге почтовые отделения, расположенные вне торговых центров, с 1 ноября будут обслуживать клиентов по рабочим дням с 9:00 до 18:00. В то же время в клиентских центрах и отделениях, находящихся в торговых центрах и в основном работающих также по выходным, график останется без изменений.

В регионах 27 почтовых отделений будут открыты для клиентов два рабочих дня в неделю — по вторникам и четвергам — с 8:00 до 18:00. В остальные рабочие дни они будут работать либо с 8:00 до 11:00, либо с 8:00 до 13:30.

Информация о предстоящих изменениях будет размещена в соответствующих почтовых отделениях с середины октября.

Ранее сообщалось, что оборот «Latvijas pasts» в прошлом году составил 93,743 миллиона евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году. Также компания понесла убытки в размере 111 203 евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

«Latvijas pasts» обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания осуществляет внутреннюю и международную доставку — от отправлений электронной коммерции и посылок до прессы, корреспонденции и персонализированных логистических решений. «Latvijas pasts» — полностью принадлежащее государству предприятие, в котором работают около 1800 сотрудников.