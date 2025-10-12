Поводом стала публикация на портале puaro.lv списка 300 самых высоких зарплат в латвийской медицине. В нём фигурируют стоматологи, хирурги, кардиологи, радиологи и анестезиологи. Один из врачей, по данным портала, зарабатывает до 40 000 евро в месяц. Большинство медиков совмещают работу в нескольких учреждениях и получают крупные доходы в частном секторе, но есть и те, кто зарабатывает около 200 000 евро в год (то есть 16 000 евро в месяц) в государственных больницах, сообщает LSM.lv.

В опубликованном списке указаны доходы до вычета налогов. В нём часто повторяются одни и те же специальности: стоматологи, радиологи, кардиологи, травматологи, хирурги. В Службе государственных доходов пояснили, что эти данные были подготовлены для партнёрской организации, а не для портала, однако информация достоверна и основана на сведениях работодателей. Доходы распределены по источникам — государственные, муниципальные и частные учреждения. Даже в государственных больницах и университетах некоторые врачи зарабатывают до 20 000 евро в месяц.

«Мы попросим руководителей этих обществ капитала объяснить, как организована система вознаграждений в больницах и как руководство контролирует, соответствует ли зарплата предоставляемым услугам», — заявила государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене.

В двух крупнейших государственных больницах объясняют, что определить конкретных врачей нелегко: они работают в нескольких учреждениях, преподают в университетах и занимаются научной деятельностью — всё это в совокупности формирует их высокий доход. «Дать подробный комментарий вряд ли возможно. Очевидно, что зарплата врача, включая радиолога, состоит из множества компонентов — часть поступает от оплачиваемых государством услуг, часть от исследований, часть от различных европейских проектов», — пояснила член правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Даце Жентиня.

Исполняющий обязанности председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Харалдс Плаудис добавил: «К этому прибавляются сверхурочные, исследования, обучение резидентов, международные проекты — всё это формирует общую сумму. Средняя зарплата врачей в августе составила 4,5 тысячи евро, что уже показывает: десятки тысяч евро — это не наша повседневная реальность».

Исполняющий обязанности президента Латвийского врачебного общества Марис Плявиньш отметил, что стоит радоваться, что врачи могут зарабатывать хорошо: «Эти суммы указаны брутто, и с них уплачены все налоги», — подчеркнул он.

То, что в списке лидируют именно радиологи, Плявиньш объяснил возможностью работать удалённо, анализируя и описывая медицинские изображения: «Они могут работать из дома без ограничений по времени, сотрудничая одновременно с государственными, частными и региональными учреждениями. Именно так они и зарабатывают большие суммы».

По закону врач может работать в нескольких местах, если это совместимо по времени: «40 часов в неделю у одного работодателя плюс максимум 32 сверхурочных в месяц. Когда я перехожу из Восточной больницы в Страдиня или наоборот — счётчик часов начинается заново, и я снова могу работать 40 + 32 часа», — пояснил Плаудис.

Жентиня считает, что необходимо ввести единую систему учёта рабочего времени в медицине, чтобы можно было контролировать фактическую нагрузку врачей, медсестёр и их ассистентов. Это также покажет, насколько критически не хватает персонала.

В министерстве согласились, что чрезмерная нагрузка врачей — вопрос безопасности пациентов. После проверки Государственного контроля было выделено финансирование, и Инспекции здравоохранения поручено создать реестр медицинских работников, чтобы наконец стало ясно, кто и где работает. «Это не только вопрос оплаты труда, но и вопрос безопасности пациентов и качества услуг», — подчеркнула представитель министерства.

Тем временем в RAKUS за последние два года зарплаты медперсонала — включая медсестёр и ассистентов — не повышались вовсе. Чтобы их увеличить хотя бы на 6% (как в среднем по экономике), больнице потребовалось бы дополнительно 6,7 миллиона евро в год, которых просто нет. Это одна из причин, почему сотрудники вынуждены искать подработку в других местах.