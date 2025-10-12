Baltijas balss logotype
Сами не сокращаются: чтобы уволить латвийских бюрократов, планируют нанять человека со стороны

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сами не сокращаются: чтобы уволить латвийских бюрократов, планируют нанять человека со стороны

У госаппарата Латвии закончились собственные идеи по сокращению бюрократии, поэтому необходим взгляд со стороны — именно поэтому сама госслужба предлагает привлечь к этой работе независимого эксперта, сообщает ЛТВ.

Этому человеку поручили бы смелее оценить, как реформировать госуправление. Одним из возможных кандидатов назван представитель предпринимателей Янис Эндзиньш.

Созданная в марте рабочая группа по снижению бюрократии в апреле представила 21 предложение, как уменьшить бюрократию в госуправлении. С тех пор часть из них уже реализована или находится на стадии внедрения, работа самой группы тормозит.

В итоге борцы с бюрократией подумали и решили: для продолжения работы необходим внешний импульс, поскольку госслужба не способна объективно оценить саму себя. Поэтому возникла идея привлечь руководителя и команду со стороны.

«Им просто нужна внешняя смелость. Нам внутри кажется, что реформ уже достаточно, изменений и так много. Мы хотим, чтобы система стабилизировалась и начала работать. Но общество ждёт от нас более активных действий», — заявил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

От новой команды ожидают, что работа будет проходить ежедневно. Тем не менее, оплачивать работу не планируется.

«Это должно быть добровольной работой, а государственная администрация поможет своими ресурсами — помещениями, специалистами. У нас есть инновационная лаборатория с фасилитаторами, и мы могли бы подключить их к процессу», — добавил Кронбергс.

Для справки: фасилитатор — это такой специалист, который помогает группе людей эффективно общаться, достигать общих целей и принимать решения.

#бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(8)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го октября

    Клонунада и шапито. Собираются дать возможность сокращать тому, кто от этой партбюрократуры зависит по дозволам и решениям.

    12
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го октября

    Клонунада-клоунада.

    7
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го октября

    Я предлагаю свою кандидатуру, мне терять нечего (скоро - 80), да и боятся с детства не приучен шпаной Московского форштадта. Предлагаемую работу обязуюсь сделать по возможности быстро, качественно, без последствий и недорого.

    12
    3
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    чтобы сократить расходы на бюрократию будут платить "варягу" пару лямов в месяц - экономия не очень !!!!

    7
    3
  • EM
    Evgen Mel
    13-го октября

    Илона Маска надо звать )

    3
    3
  • П
    Процион
    13-го октября

    Кто мешает составить реестр государственных должностей и для каждой установить твёрдый заработок? Всякого рода фасилитаторы и прочие люди со стороны проблему не решат. (Вы ещё киллеров наймите, тоже «со стороны»). Получится такой же бардак, как со снижением магазинных цен на основные продукты питания, в результате чего общий индекс этих цен не уменьшился, а возрос, причём в гораздобольшей мере, чем инфляция, индексация пенсий.

    15
    3
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    13-го октября

    Вы о исполнителях воли народа.. Их не увольнять надо их сажать и полным составом надо. Причём и тех, кто уже ушол. Типо выполнив долг перед народом... Полеостью разграбленный и уеичтоженный бюджет... Экономика.... Страна должна столько, что и говорить стыдно... Позорище...

    26
    3
  • A
    Aleks
    12-го октября

    Тут нужен человек на из Латвии так как на него все равно есть возможности надавить и оставить тех,кого надо,а вот с человеком со стороны,не имеющего никакого отношения ни к Латвии,ни к Секте неких,латышей аутистов,это сделать труднее.

    32
    3
Читать все комментарии

