У госаппарата Латвии закончились собственные идеи по сокращению бюрократии, поэтому необходим взгляд со стороны — именно поэтому сама госслужба предлагает привлечь к этой работе независимого эксперта, сообщает ЛТВ.

Этому человеку поручили бы смелее оценить, как реформировать госуправление. Одним из возможных кандидатов назван представитель предпринимателей Янис Эндзиньш.

Созданная в марте рабочая группа по снижению бюрократии в апреле представила 21 предложение, как уменьшить бюрократию в госуправлении. С тех пор часть из них уже реализована или находится на стадии внедрения, работа самой группы тормозит.

В итоге борцы с бюрократией подумали и решили: для продолжения работы необходим внешний импульс, поскольку госслужба не способна объективно оценить саму себя. Поэтому возникла идея привлечь руководителя и команду со стороны.

«Им просто нужна внешняя смелость. Нам внутри кажется, что реформ уже достаточно, изменений и так много. Мы хотим, чтобы система стабилизировалась и начала работать. Но общество ждёт от нас более активных действий», — заявил директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

От новой команды ожидают, что работа будет проходить ежедневно. Тем не менее, оплачивать работу не планируется.

«Это должно быть добровольной работой, а государственная администрация поможет своими ресурсами — помещениями, специалистами. У нас есть инновационная лаборатория с фасилитаторами, и мы могли бы подключить их к процессу», — добавил Кронбергс.

Для справки: фасилитатор — это такой специалист, который помогает группе людей эффективно общаться, достигать общих целей и принимать решения.