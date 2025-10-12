Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В конце августа в Латвии было 39 251 малоимущих лица 1 483

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: В конце августа в Латвии было 39 251 малоимущих лица

По данным Центрального статистического управления, в конце августа этого года в Латвии было 39 251 человек, имеющих статус малоимущего, что на 3,6% меньше, чем в конце января 2025 года.

Таким образом, в конце августа этого года статус малоимущего лица в стране имели 2,15% от общего числа жителей.

В то же время в конце августа в стране было 18 552 малообеспеченных лица, что на 8,4% меньше, чем в конце января. Доля малообеспеченных лиц от общего числа жителей в конце августа составляла 1,01%.

Доходный порог малоимущих домохозяйств определяется в размере 50% от медианы доходов. В 2025 году порог дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства составляет 377 евро, для остальных членов домохозяйства – 264 евро.

В свою очередь, порог дохода малообеспеченного домохозяйства каждая местная власть имеет право установить не выше 80 % от медианы дохода, но не ниже порога дохода малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства может составлять 604 евро, для остальных членов домохозяйства — 423 евро.

Читайте нас также:
#бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    12-го октября

    на самом деле бедных людей намного больше ! есть малоимущие а есть и вторая группа бедняков это малообеспеченные ! их тоже немало ! бедняков тоже поделили ! малообеспеченные уже считаються побогаче малоимущих и им уже другая помощь ! хорошо бы уровнять помощь неимущим латвийцам и помощь украинским беженцам ! уровнять по количеству денег и льгот ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: «Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme
«Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme 7 1246
Изображение к статье: Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных
Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных 2 1040
Изображение к статье: В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 1 116
Изображение к статье: В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц
В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц 489

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 15
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 74
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 109
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
1
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 178
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 15
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео