По данным Центрального статистического управления, в конце августа этого года в Латвии было 39 251 человек, имеющих статус малоимущего, что на 3,6% меньше, чем в конце января 2025 года.

Таким образом, в конце августа этого года статус малоимущего лица в стране имели 2,15% от общего числа жителей.

В то же время в конце августа в стране было 18 552 малообеспеченных лица, что на 8,4% меньше, чем в конце января. Доля малообеспеченных лиц от общего числа жителей в конце августа составляла 1,01%.

Доходный порог малоимущих домохозяйств определяется в размере 50% от медианы доходов. В 2025 году порог дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства составляет 377 евро, для остальных членов домохозяйства – 264 евро.

В свою очередь, порог дохода малообеспеченного домохозяйства каждая местная власть имеет право установить не выше 80 % от медианы дохода, но не ниже порога дохода малоимущего домохозяйства.

Максимальный размер порога дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства может составлять 604 евро, для остальных членов домохозяйства — 423 евро.