Onkoalianse призывает Минздрав не упустить закупку системы роботизированной хирургии за деньги ЕС

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Onkoalianse призывает Минздрав не упустить закупку системы роботизированной хирургии за деньги ЕС

Пациентская организация «Onkoalianse» призывает Министерство здравоохранения (МЗ) и других лиц, принимающих решения, незамедлительно принять необходимые меры для обеспечения приобретения систем роботизированной хирургии за счет доступного финансирования из фондов Европейского союза (ЕС), сообщила организация.

Организация обеспокоена тем, что в настоящее время существует риск неиспользования финансирования ЕС, предназначенного для приобретения систем роботизированной хирургии для лечения онкологических пациентов. «Если решения не будут приняты в ближайшее время, существует реальная опасность, что финансирование в размере 4,5 миллиона евро не будет освоено до установленного срока — мая 2026 года», — говорится в заявлении организации.

«Onkoalianse» поясняет, что на приобретение систем роботизированной хирургии для Латвии в целом было выделено 9 миллионов евро из средств европейских фондов. Половина этой суммы направлена на реконструкцию стационара «Латвийский онкологический центр», а остальная часть в размере около 4,5 миллионов евро предназначена для приобретения роботизированных хирургических систем.

До сих пор не было достигнуто явного прогресса в процессе закупки и внедрения, что «вызывает опасения по поводу задержки реализации проекта и потери финансирования», заявляет «Onkoalianse».

Организация подчеркивает, что роботизированная хирургия позволяет проводить более точные и менее инвазивные операции, снижая риск осложнений и значительно сокращая время восстановления. Пациенты после таких операций быстрее возвращаются к работе и повседневной жизни, что также снижает экономическую нагрузку на государство, отмечает «Onkoalianse».

Самой популярной и широко проверенной системой в мире является технология «da Vinci», которая используется более чем в 70 странах, включая Германию, Италию, США и Скандинавию. В этих странах она стала стандартом лечения, особенно в области простаты, гинекологических и онкологических операций, сообщает «Onkoalianse».

«Роботизированная хирургия означает меньше осложнений, более быстрое выздоровление и значительное улучшение качества жизни пациентов», — отмечает член правления «Onkoalianse» Эдгарс Аболиньш.

Аболиньш, сам являясь пациентом с раком простаты, объясняет, что операция, выполненная вручную, часто необратимо влияет на качество жизни пациента — недержание мочи и потеря сексуальных функций — это только два из самых тяжелых побочных эффектов. Однако роботизированная хирургия значительно снижает эти последствия, рассказывает Аболиньш.

Организация обращает внимание на то, что все больше латвийских пациентов предпочитают ехать за границу, например, в Германию или Австрию, чтобы получить такое лечение, что подтверждает спрос и необходимость внедрения этой технологии также в Латвии.

«Onkoalianse» — это латвийская ассоциация онкологических пациентов, которая объединяет организации пациентов с различными видами рака для целенаправленной реализации доказательной защиты интересов пациентов.

#минздрав #закупки
Оставить комментарий

Видео