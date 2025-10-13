Baltijas balss logotype
«Открыл переднюю дверь и выставил подростков из автобуса!» Латвийцы в недоумении от вседозволенности водителей

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Открыл переднюю дверь и выставил подростков из автобуса!» Латвийцы в недоумении от вседозволенности водителей
ФОТО: LETA

В социальных сетях люди один за другим начинают открыто высказываться: водители автобусов ездят как на гонках, игнорируют остановки, унижают пассажиров и нередко даже выгоняют людей посреди дороги, пишет LA.LV.

Так Роланд описывает свой опыт на платформе Facebook: "Очередной шедевр от Liepājas Autobusu Parks. Вечером 11.10.2025 года после 21:30 водитель превышал допустимую скорость. На одной остановке он просто открыл двери и простоял две минуты, а затем снова "полетел". На переднем сиденье сидели подростки, которые между собой обсуждали, что по городу обычно не ездят со скоростью 70 км/ч. Вдруг — резкое торможение, стоящие пассажиры едва не падают, сидящие — с трудом удерживаются. Водитель открывает переднюю дверь автобуса и просто выгоняет подростков, прямо между остановками. Вот такие неадекватные сотрудники работают в общественном транспорте".

Сильвия сравнивает с Германией: "Культурный шок после возвращения из-за границы (с заслуженного отдыха). В Германии, возвращаясь с работы, часто бывало, что в автобусе нас всего 1–3 пассажира. На остановке я захожу, водитель смотрит в зеркало, убедившись, что я заняла место, и только тогда начинает движение. Приоритет — безопасность пассажиров. А у нас приоритеты другие — график, нехватка персонала и прочее".

Элита также делится шокирующим случаем: "Вчера, например, другой водитель от компании CATA около 17:30 просто отказался останавливаться на остановке в рижском районе Югла, чтобы выпустить пассажира, заявив, что автобус полон, и кто-то ещё может попытаться войти на освободившееся место. Он остановился только у Depo, где до следующего общественного транспорта добраться почти невозможно. Это была молодая девушка со слезами на глазах. О какой культуре можно говорить? Жалоба, конечно, подана, указаны номер автобуса и имя водителя, но какой в этом смысл — водителей не хватает, поэтому они делают, что хотят".

Зане признаётся, что старается избегать поездок на автобусах: "Согласна, некоторые водители ездят ужасно, особенно на 6-м маршруте — мчатся, резко тормозят. Я делала замечания, но им абсолютно наплевать. Некоторые вообще не понимают латышский, а может, и не хотят понимать. Если уж пользоваться общественным транспортом, то лучше трамваем — в автобусах очень неприятно: из-за водителей, а иногда и из-за грязи. К тому же автобусы дымят как трубы, они изжили своё, с экологической точки зрения там тоже ничего хорошего".

Ещё одна пользовательница говорит, что по возможности старается не пользоваться услугами Liepājas Autobusu Parks: "Стараюсь избегать автобусов в Лиепае, насколько это возможно. Сталкивалась с таким поведением и с другим тоже. К сожалению, не хватает решимости что-то менять — потому что изменить этот абсурд не в наших силах".

LA.lv

#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    13-го октября

    так чё за беспредел, вот так вот решил высадить? а закатить скандал, вызвать полицию и дать водиле *зды? типа ну высаживают и ладно... хохма

    20
    1
  • MT
    Michael T.
    13-го октября

    Жалко, что такие пИдоры работают водителями...беззубая полиция , кто будет контролировать? Скорость? Ремни безопасности?? Руководство ПОДАВИТЕСЬ ДОХОДАМИ...так как и водителии и пассажиры тоже человеки люди... СКОТЫ !!!!!

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Michael T.
    13-го октября

    Некоторые вообще не понимают латышский, а может, и не хотят понимать. -- Меня посещают смутные догадки, что водителями нанимают украинцев, которые мало того, что языка и правил движения в городе не знают, так ещё и культурой поведения далеко не блещут.

    25
    0
Читать все комментарии

