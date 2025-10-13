На внеочередном заседании в понедельник правительство поддержало предложение Министерства иностранных дел (МИД) о постепенных изменениях в системе пенсионного обеспечения дипломатов, предусматривающие с 1 января 2027 года повышение пенсионного возраста и стажа, снижение размера пенсий, а также лишение этих прав молодых дипломатов.

Согласно утвержденному правительством плану, для дипломатов, стаж которых на 1 января 2027 года будет менее 15 лет, минимальный пенсионный возраст и стаж будут постепенно повышаться на пять лет — по шесть месяцев в год.

Тем, чей стаж будет менее десяти лет, пенсия будет рассчитываться на основе 120-месячного периода заработной платы, заканчивающегося за два месяца до увольнения со службы. В этом случае минимальный размер пенсии будет уменьшен на 20 процентных пунктов, а максимальный — на 10 процентных пунктов. К обоим величинам будет применено дополнительное уменьшение на пять процентных пунктов, если дипломат будет уволен со службы.

Реформа не затронет дипломатов, которые получат право на пенсию по выслуге лет до 1 января 2027 года, а также тех, чей стаж превышает 15 лет. Для этой группы сохранятся действующие правила, за исключением того, что при расчете пенсии больше не будут учитываться последние два месяца перед увольнением со службы.

В то же время новые дипломаты, которые впервые получат дипломатический ранг после 1 января 2027 года, больше не будут иметь права на пенсию за выслугу лет.

Одновременно будет уточнен порядок, предусматривающий прекращение выплаты пенсии, если получатель вновь начнет работать по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет. Увольнение со службы по состоянию здоровья, независимо от возраста, планируется увязать с решением консилиума врачей-специалистов по профессиональным заболеваниям Центра профессиональной и радиационной медицины клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня.

МЗ указывает, что изменения необходимы из соображений устойчивости и справедливости бюджета. С 2011 по 2024 год число получателей пенсий по выслуге лет увеличилось на 69,2%, достигнув 12 176 человек, а государственные расходы почти утроились — до 115,9 млн евро в год. Прогнозируется, что в 2030 году эти расходы превысят 200 миллионов евро.