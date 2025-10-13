Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсии по выслуге: МИД решает, как дипломатично ограбить дипломатов 0 303

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Пенсии по выслуге: МИД решает, как дипломатично ограбить дипломатов

На внеочередном заседании в понедельник правительство поддержало предложение Министерства иностранных дел (МИД) о постепенных изменениях в системе пенсионного обеспечения дипломатов, предусматривающие с 1 января 2027 года повышение пенсионного возраста и стажа, снижение размера пенсий, а также лишение этих прав молодых дипломатов.

Согласно утвержденному правительством плану, для дипломатов, стаж которых на 1 января 2027 года будет менее 15 лет, минимальный пенсионный возраст и стаж будут постепенно повышаться на пять лет — по шесть месяцев в год.

Тем, чей стаж будет менее десяти лет, пенсия будет рассчитываться на основе 120-месячного периода заработной платы, заканчивающегося за два месяца до увольнения со службы. В этом случае минимальный размер пенсии будет уменьшен на 20 процентных пунктов, а максимальный — на 10 процентных пунктов. К обоим величинам будет применено дополнительное уменьшение на пять процентных пунктов, если дипломат будет уволен со службы.

Реформа не затронет дипломатов, которые получат право на пенсию по выслуге лет до 1 января 2027 года, а также тех, чей стаж превышает 15 лет. Для этой группы сохранятся действующие правила, за исключением того, что при расчете пенсии больше не будут учитываться последние два месяца перед увольнением со службы.

В то же время новые дипломаты, которые впервые получат дипломатический ранг после 1 января 2027 года, больше не будут иметь права на пенсию за выслугу лет.

Одновременно будет уточнен порядок, предусматривающий прекращение выплаты пенсии, если получатель вновь начнет работать по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет. Увольнение со службы по состоянию здоровья, независимо от возраста, планируется увязать с решением консилиума врачей-специалистов по профессиональным заболеваниям Центра профессиональной и радиационной медицины клинической университетской больницы имени Пауля Страдиня.

МЗ указывает, что изменения необходимы из соображений устойчивости и справедливости бюджета. С 2011 по 2024 год число получателей пенсий по выслуге лет увеличилось на 69,2%, достигнув 12 176 человек, а государственные расходы почти утроились — до 115,9 млн евро в год. Прогнозируется, что в 2030 году эти расходы превысят 200 миллионов евро.

Читайте нас также:
#пенсии #мид латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 841
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3401
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 243

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 34
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 81
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 80
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 22
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео