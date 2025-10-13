Baltijas balss logotype
Со среды на дорогах Латвии меняется скорость движения 0 5810

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Со среды на дорогах Латвии меняется скорость движения

С 15 октября, среды, и до весны по всей Латвии будет запрещено движение со скоростью выше 90 километров в час (км/ч), за исключением участка Сигулдского шоссе, где при очень хороших условиях будет разрешено двигаться со скоростью до 100 км/ч, сообщает ООО Latvijas valsts ceļi (Латвийские государственные дороги), пишет ЛЕТА.

На участке Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где действует адаптивное управление движением с переменными дорожными знаками, максимальная скорость движения составит 100 км/ч и в зимний период, но только при очень хороших условиях. Однако при ухудшении погодных и дорожных условий разрешённая скорость будет снижена до 90, 80 или 70 км/ч.

Следует учитывать, что в зимний период погодные и дорожные условия могут меняться несколько раз в день, в том числе резко, поэтому водителям напоминают внимательно следить за указаниями переменных дорожных знаков и соблюдать их.

Тем временем на 32 участках государственных автодорог продолжаются строительные работы. Водителей призывают не нарушать установленные на строительных участках ограничения движения, чтобы не подвергать опасности себя, других участников дорожного движения и строителей.

На сайте LVC в карте дорожных работ доступна информация обо всех актуальных стройках и ограничениях движения на сети государственных автодорог.


#дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео