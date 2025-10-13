Baltijas balss logotype
«Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
press.lv
Изображение к статье: «Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme

Пассажирка Илзе возмущена: водитель общественного транспорта средь бела дня нагло слушает радио на русском. «Когда же наступит тот день, когда водители общественного транспорта не смогут слушать радио на русском языке?» - взывает она к Лиане Ланге и Эдварду Ратниексу.

В коментариях не все согласны с доносчицей. "Какое тебе дело, что и на каком языке слушают другие?" - вопрошает один комментатор. "Как вы думаете песни на английском или якутском были бы приемлемы?" - иронизирует другой.

На запись ответили представители «Rīgas satiksme», которые указали: «Водители должны слушать радио как можно тише, чтобы звук был слышен только в кабине. Если в отдельных случаях это требование не будет соблюдаться, придется принять решение о полном отключении радио в кабинах всех водителей. Мы знаем, что в ряде других стран в общественном транспорте радио в кабинах водителей больше не используется вообще».

«Кабина является рабочим местом водителя. Так же, как каждый может слушать музыку или подкасты на своем рабочем месте, наши сотрудники могут пользоваться радио. Однако в общественном транспорте звук должен быть настолько тихим, чтобы он не разносился по всему салону. Конечно, немного звука может быть слышно ближе к кабине. Дискуссии и упреки по этому вопросу могут быть бесконечными, но для нас важны как мнение пассажиров, так и чувства сотрудников, поэтому мы рассмотрим лучший компромисс в этом вопросе».

На что Илзе немедленно ответила: "Не кажется ли вам этот ответ абсурдным? Кабина водителя не закрытого типа, она не отделена от салона, и если радио слышит водитель, то его слышат и сидящие спереди, или пассажиры, входящие через первые двери! И да, водитель, управляющий транспортным средством с повышенной ответственностью, не должен слушать радио!"

Так, минуточку, так водитель не должен слушать радио, или водитель не должен слушать только русское радио? А радио на языках Евросоюза и ОЭСР поможет ему в управлении транспортным средством? А также в интеграции латвийского общества и приобщении его к демократическим ценностям? Вопрос остался непроясненным, но мы продолжаем наблюдение за ходом дискуссии в Х.

#русский язык #общественный транспорт
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го октября

    А что по этому поводу думает шланга?

    13
    1
  • 13-го октября

    на каком языке хочу слушать на таком и слушаю, имею полное право на это

    71
    1
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Он не нагло слушает, а пользуется правами и свободами закрепленными в конституции Латвии.

    92
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    13-го октября

    Вот именно, дед. Человек работает на своей работе и, блин, может слушать что угодно. Он вам нагрубил? Обсчитал? Недовёз? Какие нахрен претензии в принципе могут быть к той музыке, которую он слушает? Ну или заказывайте такси с "правильным" водителем.

    71
    1
  • З
    Злой
    13-го октября

    Совсем ипанулись на почве русофобии, жаль, на Твайку таких не держат.

    87
    1
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    для этой дуры Илзе наверно будет шоком узнать , что в Латвии есть радиостанции вещающие на русском языке !!!! и не дао прислушиваться к водителю, как говорится - вам шашечки надо или ехать !!!!

    90
    1
  • A
    Aleks
    13-го октября

    Илзе знает на каком языке слушает музыку водитель? молодец,не забывает и первая побежит встречать,если вдруг,сдавая всех и вся😂😂😂

    78
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го октября

    ЫВодитель НАГЛО ДУМАЕТ на русском! Расстрелять его за это! И шлёпать дальше пешком по ямам и лужам. Да, это таинственное слово "менталитате"...

    71
    1
  • NN
    Nemo Nemo
    13-го октября

    Можно и свою музыку слушать в наушниках.

    8
    39
Видео