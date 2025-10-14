Устроенная в разгар ковидобесия в 2020 году, административно-территориальная реформа (АТР), была во всех отношениях крайней. И последней на данный момент, и самой радикальной, и оттого, что сделала единственным образованием в ЛР – край. Их у нас 36.

Приплюсовав к ним еще 7 «государственных городов» (бывшего республиканского подчинения), не входящих в края, и 3 – входящих, получим 43 административных территории. Однако, что это получается в деньгах?

Наши самоуправления живут немножко не по средствам – об этом мы догадывались давно, но воочию увидели только на заседании подкомиссии Сейма по оценке АТР во главе с Валдисом Масловскисом (Союз «зеленых» и крестьян).

По данным Министерства финансов, безусловным лидером по долгам, относительно собственного бюджета, у нас является государственный город Резекне – в прошлом году он побил абсолютный рекорд, добившись 23%, а на 2026 год обещает 21%, что тоже показывает, как новая-старая власть во главе с Александром Барташевичем («Вместе для Латвии») видит принципы хозяйственной деятельности.

С другой стороны, Резекненский край, находящийся в непосредственном соседстве с одноименным городом, и обладающий аналогичными особенностями во всем, занимает 4-е место с конца в рейтинге самоуправлений по уровню закредитованности. Там всего около 6-7%. Прямо рядом с 3-м по уравновешенности финансов – Вентспилсом. Лучше всего с займами только у Олайнского и Саласпилсского краев.

Между прочим, 4-е место в стране по закредитованности занимает, вслед за Резекне, Алуксненским и Екабпилским краями – Огрский край, к коему принадлежит еще и «государственный город» Огре. Мэр последнего Эгилс Хелманис (Национальное объединение) прослыл крутым хозяйственником, не чужд украшательства, что сделало сей живописный городок местом паломничества рижан.

Как видим, любви к решению проблем за счет заимствований, покорны руководители всех политических ориентаций. Как условно «прорусских», как А.Барташевич, так и заядлых союзников Украины, как Э.Хелманис.

Для сравнения, столица Латвии, поменявшая 6 мэров за 6 лет – все время занимала довольно умеренно, от 10% бюджета при Мартиньше Стакисе (2023) до 9% при Виестурсе Клейнбергсе (план на 2026).