Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? 0 2432

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?

Устроенная в разгар ковидобесия в 2020 году, административно-территориальная реформа (АТР), была во всех отношениях крайней. И последней на данный момент, и самой радикальной, и оттого, что сделала единственным образованием в ЛР – край. Их у нас 36.

Приплюсовав к ним еще 7 «государственных городов» (бывшего республиканского подчинения), не входящих в края, и 3 – входящих, получим 43 административных территории. Однако, что это получается в деньгах?

Наши самоуправления живут немножко не по средствам – об этом мы догадывались давно, но воочию увидели только на заседании подкомиссии Сейма по оценке АТР во главе с Валдисом Масловскисом (Союз «зеленых» и крестьян).

По данным Министерства финансов, безусловным лидером по долгам, относительно собственного бюджета, у нас является государственный город Резекне – в прошлом году он побил абсолютный рекорд, добившись 23%, а на 2026 год обещает 21%, что тоже показывает, как новая-старая власть во главе с Александром Барташевичем («Вместе для Латвии») видит принципы хозяйственной деятельности.

С другой стороны, Резекненский край, находящийся в непосредственном соседстве с одноименным городом, и обладающий аналогичными особенностями во всем, занимает 4-е место с конца в рейтинге самоуправлений по уровню закредитованности. Там всего около 6-7%. Прямо рядом с 3-м по уравновешенности финансов – Вентспилсом. Лучше всего с займами только у Олайнского и Саласпилсского краев.

Между прочим, 4-е место в стране по закредитованности занимает, вслед за Резекне, Алуксненским и Екабпилским краями – Огрский край, к коему принадлежит еще и «государственный город» Огре. Мэр последнего Эгилс Хелманис (Национальное объединение) прослыл крутым хозяйственником, не чужд украшательства, что сделало сей живописный городок местом паломничества рижан.

Как видим, любви к решению проблем за счет заимствований, покорны руководители всех политических ориентаций. Как условно «прорусских», как А.Барташевич, так и заядлых союзников Украины, как Э.Хелманис.

Для сравнения, столица Латвии, поменявшая 6 мэров за 6 лет – все время занимала довольно умеренно, от 10% бюджета при Мартиньше Стакисе (2023) до 9% при Виестурсе Клейнбергсе (план на 2026).

Читайте нас также:
#самоуправления #долг
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
3
2
2
0
2
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет
Изображение к статье: Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет
Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски
Изображение к статье: Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски Эксклюзив!
Такой погоды синоптики не помнят с прошлого ноября
Изображение к статье: Такой погоды синоптики не помнят с прошлого ноября
На должность члена совета СОЭСМИ выдвинут Янис Сикснис
Изображение к статье: На должность члена совета СОЭСМИ выдвинут Янис Сикснис
Изображение к статье: Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке
Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке 5 415
Изображение к статье: Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!»
Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!» 4 2889
Изображение к статье: Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель
Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель 7 1528
Изображение к статье: МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом
МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом 217

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 23
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 11
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 14
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 105
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 60
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 85
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 23
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 11
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео