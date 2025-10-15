Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Без регистрации — не проедешь: на границе с Россией и Беларусью новые правила 1 3063

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Без регистрации — не проедешь: на границе с Россией и Беларусью новые правила
ФОТО: LETA

В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей с сегодняшнего дня, 15 октября, пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки возможно только по предварительной регистрации в системе бронирования электронной очереди, сообщает Автотранспортная дирекция, пишет Diena.

С введением новой системы бронирования очереди в Латвии такой порядок пересечения восточной границы будет действовать во всех трёх странах Балтии. Зарегистрировать транспортное средство в электронной очереди на пересечение границы после 15 октября можно на сайтах www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv.

Утром 14 октября на пересечение границы было зарегистрировано уже 3041 транспортное средство, в том числе 933 в Гребнево, 790 в Патерниеки и 1318 в Терехово.

Новый порядок предусматривает, что все моторизованные транспортные средства, пересекающие восточную границу, должны быть зарегистрированы удаленно с помощью специально разработанной электронной услуги, аналогичной той, что уже существует в Эстонии и Литве.

С 15 октября транспортные средства без регистрации больше не смогут пересекать восточную границу Латвийской Республики - это означает, что пересечение границы в режиме живой очереди больше невозможно. Регистрация в системе позволит водителю транспортного средства выбрать определенный временной интервал (1 час) для въезда в соответствующий пункт пограничного контроля за 30 дней до планируемого пересечения границы.

Предварительная регистрация будет включать в себя регистрацию в очередь, присоединение к ней и упрощенный расчет, основанный на среднем времени обслуживания одного автомобиля в пункте пропуска. Номер очереди для пересечения границы в выбранном временном интервале будет присвоен водителю после получения подтверждения оплаты в системе. Регистрация возможна и незадолго до прибытия на пограничный пункт, однако ранняя регистрация дает преимущества.

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
11
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го октября

    Шепелявые арабы угробили почти все западные страны постсоветского пространства,не дотянувшись только до Беларуси и теперь создают проблемы,чтобы жители разграбленных стран не увидели и не поняли как они могли бы жить.🔯😈👽

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1124
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3072
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 355
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 159
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 74
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 470
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 159
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео