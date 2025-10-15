В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей с сегодняшнего дня, 15 октября, пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки возможно только по предварительной регистрации в системе бронирования электронной очереди, сообщает Автотранспортная дирекция, пишет Diena.

С введением новой системы бронирования очереди в Латвии такой порядок пересечения восточной границы будет действовать во всех трёх странах Балтии. Зарегистрировать транспортное средство в электронной очереди на пересечение границы после 15 октября можно на сайтах www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv.

Утром 14 октября на пересечение границы было зарегистрировано уже 3041 транспортное средство, в том числе 933 в Гребнево, 790 в Патерниеки и 1318 в Терехово.

Новый порядок предусматривает, что все моторизованные транспортные средства, пересекающие восточную границу, должны быть зарегистрированы удаленно с помощью специально разработанной электронной услуги, аналогичной той, что уже существует в Эстонии и Литве.

С 15 октября транспортные средства без регистрации больше не смогут пересекать восточную границу Латвийской Республики - это означает, что пересечение границы в режиме живой очереди больше невозможно. Регистрация в системе позволит водителю транспортного средства выбрать определенный временной интервал (1 час) для въезда в соответствующий пункт пограничного контроля за 30 дней до планируемого пересечения границы.

Предварительная регистрация будет включать в себя регистрацию в очередь, присоединение к ней и упрощенный расчет, основанный на среднем времени обслуживания одного автомобиля в пункте пропуска. Номер очереди для пересечения границы в выбранном временном интервале будет присвоен водителю после получения подтверждения оплаты в системе. Регистрация возможна и незадолго до прибытия на пограничный пункт, однако ранняя регистрация дает преимущества.