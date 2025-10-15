Baltijas balss logotype
МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом
ФОТО: Unsplash.com

Министерство иностранных дел Латвии внедрило новую платформу Консульского реестра, которая упростит регистрацию перед поездками, а также позволит гражданам быстрее получать помощь за рубежом в случае кризисных ситуаций.

Платформа, главная цель которой - ускорить обмен информацией и повысить эффективность консульской помощи латвийцам за границей, - доступна с октября на портале latvija.gov.lv (раздел Paziņošana par īstermiņa ārvalstu ceļojumu Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā).

В случае крупномасштабного кризиса (например, стихийного бедствия, террористического акта или военных действий) МИД сможет оперативно связаться с путешественником или назначенным им контактным лицом для оказания необходимой консульской помощи.

Как отмечается, в кризисных ситуациях система Консульского регистра позволит нескольким консульским сотрудникам работать одновременно, оперативно собирая и группируя необходимую информацию, пока гражданам Латвии не будет оперативно оказана необходимая консульская помощь.

Чтобы сократить объём вносимой путешественниками информации в Консульский реестр, обновленная система будет извлекать часть данных из Реестра физических лиц. То есть путешественникам больше не нужно повторно вводить информацию о себе, документах или детях.

Для регистрации достаточно указать пункт назначения, сроки поездки и контакты близкого лица. Система объединит данные членов семьи, чтобы при необходимости помощь оказывалась всем сразу.

Сохранится и возможность внесения данных о третьих лицах, чтобы в случае организации групповой поездки организатор поездки или член группы имел возможность зарегистрировать всех путешествующих, избежав тем самым необходимости индивидуальной регистрации поездки каждым путешественником. Это также позволит в экстренных случаях информировать консульских работников о том, с кем путешествует конкретный человек, а также упростит коммуникацию, поскольку она будет осуществляться только с одним членом семьи или группы.

Зарегистрировать зарубежные поездки продолжительностью не более трёх месяцев может любое лицо, имеющее законный статус в Латвии: граждане Латвии, неграждане Латвии, лица без гражданства, признанные в Латвии лицами без гражданства, лица, получившие статус беженца или альтернативный статус в Латвии, лица, получившие временную защиту, а также члены семей этих лиц, путешествующие вместе с ними. Регистрация является добровольной и бесплатной.

Как сообщает МИД, после завершения поездки вся информация закрывается через три месяца и используется только в статистических целях.

#мид латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
