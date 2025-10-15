Baltijas balss logotype
В Риге пройдет акция за свободу миграции

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Риге пройдет акция за свободу миграции

Сегодня в Риге у Ратуши состоится акция протеста "Миграция - это права человека", сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов мероприятия, художница Метра Саберова.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, заявление в самоуправление было подано частным лицом в установленном законом порядке. Акция пройдет с 17:00 до 18:30 на Ратушной площади.

Ее цель - выразить обеспокоенность в связи с тем, что политики используют мигрантов как инструмент политической манипуляции и источник разжигания страха.

Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Как отметила Саберова, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс объявил рейды против мигрантов, подчеркнув, что это будет не однодневная акция, а регулярные и систематические действия, что означает институциональное ограничение свободы.

Глава комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш отметил, что миграция стала проблемой для всего общества, поэтому партия будет работать над изменениями законодательства, предложит ввести квоты на въезд мигрантов и будет бороться за возможность ограничения легальной миграции.

По мнению организаторов акции протеста, политики активно разжигают ненависть и сеют панику в обществе с целью привлечь новых избирателей путем создания образа врага в лице мигрантов и других меньшинств, что приводит к росту ксенофобии и исламофобии в обществе.

#миграция
