Дополнительно предусмотренных для сферы здравоохранения в следующем году 34,5 млн евро недостаточно для обеспечения его базовых функций, говорится в письме, направленном должностным лицам рядом организаций здравоохранения.

Они призывают выделить как минимум еще 56,8 млн евро на обеспечение важнейших потребностей здравоохранения в 2026 году.

Организации подчеркивают, что расходы Латвии на здравоохранение составляют около 4% от внутреннего валового продукта, тогда как в среднем по Европейскому союзу они превышают 7%.

"Эта структурная разница приводит к нехватке кадров, региональному неравенству и высокому уровню взносов пациентов", - говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что инвестиции в здравоохранение - это не издержки, а предпосылка для повышения производительности, инноваций и устойчивости общества. По их оценкам, Латвия ежегодно теряет более 1,1 млрд евро экономического потенциала из-за предотвратимой и преждевременной смертности, а продолжительность здоровой жизни людей в Латвии - на 10-12 лет меньше, чем в странах, где в систему здравоохранения вкладывается достаточно средств.

Организации призывают правительство и Сейм незамедлительно увеличить финансирование здравоохранения, особенно в сферах онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и редких болезней.

Письмо направлено президенту, премьер-министру, парламентским фракциям, министрам финансов и здравоохранения. Его подписали ассоциация "Saknes", общество "Sol Vere Vita", фонд "Rozā vilciens", Латвийская ассоциация молодых врачей, Латвийская ассоциация онкологов, Латвийская ассоциация онкологов-химиотерапевтов, Латвийское объединение организаций онкопациентов "Onkoalianse", Латвийская организация сети пациентов, Латвийский альянс редких болезней, Латвийская ассоциация специалистов по редким болезням и общество пациентов "Par sirdi.lv".