Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитано, сколько убытков принесла латвийским фермерам непогода 1 287

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Подсчитано, сколько убытков принесла латвийским фермерам непогода

По предварительным данным, в этом году неблагоприятные погодные условия нанесли фермерам ущерб в размере 100 млн евро

На конец сентября в Службу поддержки села (СПС) фермеры подали информацию о пострадавших от неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственных культурах на общей площади 87 307 гектаров, при этом, согласно предварительным данным, общий ущерб составляет 100,124 млн евро, сообщили в Министерстве земледелия.

От обильных дождей пострадали 84 987 гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы зерновых, масличных, бобовых, фруктовых и овощных культур. Из них 6 533 гектара составляют незасеянные площади. Наибольшие потери отмечены на посевах озимой пшеницы, многолетних трав, овса, гороха и яровой пшеницы.

Кроме того, в результате весенних заморозков пострадали плодовые культуры на общей площади 2 320 гектаров. Больше всего пострадали посадки черной смородины, яблони, кустовой черники, облепихи и груши.

Министерство земледелия призывает фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжать подавать в Службу поддержки села (СПС) данные о поврежденных посевных площадях.

Министерство земледелия подчеркивает, что каждое сообщение фермеров имеет важное значение для объективной оценки ситуации во всех пострадавших отраслях. В ведомстве напоминают, что заявки на компенсацию ущерба можно подавать через электронную систему СПС или с помощью мобильного приложения.

Как сообщалось, 5 августа на внеочередном заседании в порядке опроса правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба от последствий заморозков, дождей и наводнений.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    ущерб в размере 100 млн евро -- По сравнению с теми суммами, которые были отправлены на помощь Украине, сумма в 100 лимонов совсем не кажется такой из ряда вон выходящей!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы
В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы 243
Изображение к статье: Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы
Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы 753
Изображение к статье: «Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли
«Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли 1646
Изображение к статье: Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику
Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 10
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1986
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 90
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 167
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 10
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео