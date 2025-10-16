На их закупку и обновление в прошлом году было выделено 1,5 млн евро, финансирование предусмотрено также в этом и в последующие годы. Однако, если в стационарах ситуация с запасами лекарств постепенно улучшается, то для нужд амбулаторного лечения средств не хватает.

В документах о готовности медицинских учреждений к катастрофам указаны как природные, так и вызванные человеком кризисы, однако не учтены военные риски, что затрудняет подготовку к ним, отметила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле, добавив, что в этой сфере планируются изменения.

Она напомнила, что за систему раннего оповещения в случае кризисов отвечает Государственная пожарно-спасательная служба, а запасы лекарств и медицинских материалов находятся в ведении СНМП. Разработан также порядок действий группы по кризисной коммуникации, в том числе для медицинских учреждений.

Создание и управление запасами лекарств предусматривает несколько уровней: индивидуальный (резервы для лечения хронических заболеваний и домашняя аптечка), обеспечение лекарствами населения в случае угроз, участие медицинских учреждений, государственные материальные резервы, которые используют участвующие в ликвидации последствий катастроф учреждения, если их собственных ресурсов недостаточно, и запрос гуманитарной и международной помощи, если последствия катастроф превышают возможности страны. В государственные материальные резервы входят лекарства, устройства для инъекций и инфузий, аппаратура для поддержания жизненно важных функций, перевязочные и иммобилизационные материалы, материально-техническое и специальное оборудование и др.

Финансирование на эти цели предусмотрено в бюджете Министерства здравоохранения: в 2025 году это 1,551 млн евро, в 2026 году - 1,477 млн, в 2027 году - 1,099 млн, в 2028 году - 1,093 млн евро. В настоящее время половина позиций государственных материальных резервов полностью обеспечена, в следующем году планируется полностью обеспечить еще треть, а впоследствии ежегодно направлять на закупку и обновление резерва лекарств еще 20%.

Резервы СНМП для оказания неотложной помощи в кризисных ситуациях распределены по 13 регионам. Сейчас запас лекарств и медицинских материалов в больницах в основном рассчитан на два-три месяца, а в Латгале (в больницах Резекне и Даугавпилса) - на четыре-шесть месяцев.