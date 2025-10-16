Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Проблемы с запасами лекарств: запасы в больницах рассчитаны всего на два-три месяца 0 187

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Проблемы с запасами лекарств: запасы в больницах рассчитаны всего на два-три месяца

Наличие резервов лекарств и медицинских материалов имеет большое значение в чрезвычайных и кризисных ситуациях, пишет Diena.

На их закупку и обновление в прошлом году было выделено 1,5 млн евро, финансирование предусмотрено также в этом и в последующие годы. Однако, если в стационарах ситуация с запасами лекарств постепенно улучшается, то для нужд амбулаторного лечения средств не хватает.

В документах о готовности медицинских учреждений к катастрофам указаны как природные, так и вызванные человеком кризисы, однако не учтены военные риски, что затрудняет подготовку к ним, отметила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам руководитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле, добавив, что в этой сфере планируются изменения.

Она напомнила, что за систему раннего оповещения в случае кризисов отвечает Государственная пожарно-спасательная служба, а запасы лекарств и медицинских материалов находятся в ведении СНМП. Разработан также порядок действий группы по кризисной коммуникации, в том числе для медицинских учреждений.

Создание и управление запасами лекарств предусматривает несколько уровней: индивидуальный (резервы для лечения хронических заболеваний и домашняя аптечка), обеспечение лекарствами населения в случае угроз, участие медицинских учреждений, государственные материальные резервы, которые используют участвующие в ликвидации последствий катастроф учреждения, если их собственных ресурсов недостаточно, и запрос гуманитарной и международной помощи, если последствия катастроф превышают возможности страны. В государственные материальные резервы входят лекарства, устройства для инъекций и инфузий, аппаратура для поддержания жизненно важных функций, перевязочные и иммобилизационные материалы, материально-техническое и специальное оборудование и др.

Финансирование на эти цели предусмотрено в бюджете Министерства здравоохранения: в 2025 году это 1,551 млн евро, в 2026 году - 1,477 млн, в 2027 году - 1,099 млн, в 2028 году - 1,093 млн евро. В настоящее время половина позиций государственных материальных резервов полностью обеспечена, в следующем году планируется полностью обеспечить еще треть, а впоследствии ежегодно направлять на закупку и обновление резерва лекарств еще 20%.

Резервы СНМП для оказания неотложной помощи в кризисных ситуациях распределены по 13 регионам. Сейчас запас лекарств и медицинских материалов в больницах в основном рассчитан на два-три месяца, а в Латгале (в больницах Резекне и Даугавпилса) - на четыре-шесть месяцев.

Читайте нас также:
#здравоохранение #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы
В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы 243
Изображение к статье: Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы
Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы 753
Изображение к статье: «Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли
«Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли 1646
Изображение к статье: Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику
Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 10
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1986
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 90
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 167
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 10
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео