Депутаты Сейма сегодня в первом чтении поддержали поправки к Закону об управлении местами заключения, согласно которым Управление мест заключения (IeVP) будет обязано предоставлять Службе госдоходов (VID) информацию в случаях, когда оборот средств на счетах заключённых превышает 15 000 евро.

Ранее Госконтроль рекомендовал принять меры для усиления надзора за денежными операциями заключённых, чтобы обеспечить уплату налогов и передачу данных Службе госдоходов о совершаемых финансовых операциях.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Латвии, осуждённые имеют право через администрацию тюрьмы получать денежные переводы без ограничения суммы, а также отправлять деньги родственникам и, с разрешения администрации, — другим лицам.

Полученные переводы не выдаются осуждённым наличными — средства зачисляются на специальный счёт в Государственной кассе или в кассу исправительного учреждения. Эти деньги учитываются на персональной карточке учёта средств осуждённого. Переводы арестованных возможны только с разрешения лица, ведущего процесс.

Таким образом, для заключённых сейчас установлена особая система денежного оборота, и, хотя она активно используется, Управление мест заключения не является кредитным учреждением или платёжным оператором, поэтому на него напрямую не распространяются требования по финансовому контролю. Поправки вводят обязательства для заключённых и бывших заключённых, аналогичные тем, что распространяются на остальных налогоплательщиков.