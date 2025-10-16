Baltijas balss logotype
Здоровье в долг - все больше жителей Латвии оплачивают медицинские услуги в рассрочку 0 531

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Здоровье в долг - все больше жителей Латвии оплачивают медицинские услуги в рассрочку

В странах Балтии всё большую популярность приобретает возможность получения медицинских услуг в рассрочку. Какие медицинские манипуляции в Латвии делают в кредит?

За последние три года объём финансирования медицинских услуг вырос в Литве на 88%, в Эстонии на 216%, а в Латвии — на 330%. Рост в Литве относительно меньше, потому что там медицинские услуги в рассрочку уже достигли значительных масштабов, тогда как в Латвии и Эстонии потенциал для роста остаётся большим.

В начале этого года средняя сумма финансирования медицинских услуг в рассрочку составляла в Латвии 1232 евро, в Эстонии — 988 евро, а в Литве — 2080 евро. Чаще всего клиенты выбирают срок оплаты 12 месяцев. Услуга используется не только для дорогостоящих медицинских процедур, но и для сравнительно небольших сумм — около 100 евро.

Как объясняют специалисты, объём финансирования в Латвии пока не столь велик, потому что поставщики медицинских услуг остаются относительно консервативными и осторожно относятся к решениям типа «оплата по частям». В то же время литовские медицинские учреждения гораздо охотнее принимают новые технологические возможности, чтобы сделать свои услуги более доступными для клиентов.

В Латвии рассрочка чаще всего предлагается офтальмологическими и стоматологическими клиниками, а также продавцами медицинских товаров и вспомогательных средств. Всё чаще этот способ оплаты используется и в клиниках эстетической медицины — для оплаты услуг пластической хирургии и различных процедур в сфере красоты.

Оставить комментарий

