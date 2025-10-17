Baltijas balss logotype
Дорожные службы переходят на зимний режим — автомобилистам советуют сменить шины заранее 0 699

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дорожные службы переходят на зимний режим — автомобилистам советуют сменить шины заранее
ФОТО: Unsplash

В четверг на государственной автодорожной сети начался сезон зимнего обслуживания, который продлится до 15 апреля, сообщили агентству ЛЕТА в государственном предприятии "Latvijas valsts ceļi" (Латвийские государственные дороги, LVC).

В этот период дорожные службы следят за изменениями погодных условий и их воздействием на дорожное покрытие, чтобы при необходимости проводить противогололёдную обработку или уборку снега. В зимний сезон дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

При переменчивых погодных условиях, характерных для межсезонья, когда температура воздуха колеблется около нуля, на дорогах может образовываться гололедица. Особенно часто она возникает на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих через лесистую местность или вдоль водоёмов. В связи с этим LVC призывает водителей быть осторожными, следить за прогнозом погоды, адаптировать стиль вождения и выбирать безопасную скорость. Также следует проверить техническое состояние автомобиля, особенно обратить внимание на состояние шин и регулировку фар.

Государственные дороги разделены на четыре класса обслуживания — A, B, C и D, где основным критерием является интенсивность движения: чем она выше, тем выше класс обслуживания. Разные участки одной и той же дороги могут относиться к разным классам. Всем основным автодорогам страны будет обеспечен высший — A — класс обслуживания. Работы проводятся в приоритетном порядке в соответствии с классами — в первую очередь обслуживаются наиболее загруженные участки.

Для улучшения условий движения зимой на дорогах используется влажная соль, которая снижает скользкость покрытия. Техническая соль содержит не менее 90% хлорида натрия, что способствует таянию льда и снега. Обработка против скольжения проводится для повышения безопасности и обеспечения условий движения в соответствии с классом обслуживания дороги.

Выбор наиболее эффективной технологии противоскольжения зависит от температуры поверхности и типа покрытия. Как отмечает LVC, в Латвии и соседних странах используются различные технологии, в том числе влажная соль, песчано-солевая смесь, песок, щебень или нарезка рельефа на укатанном снегу или льду.

На государственной сети имеется также большое количество гравийных дорог — почти 11 000 километров, и зимой их проходимость особенно затруднена. Обслуживание таких дорог зимой происходит с помощью укатанного снежного слоя, который при необходимости нарезается рельефной поверхностью. Для этого используется грейдер или отвальный нож грузовика.

Гравийные дороги не обрабатываются солью, так как это приводит к переувлажнению покрытия, образованию ям и колей. Опасные участки — повороты и подъёмы — посыпаются песком. Во время оттепели и заморозков гравийные дороги становятся очень скользкими: рельеф тает, а песок смывается талой водой. Во время длительной оттепели и дождей на гравийных дорогах может наступить период распутицы, и тогда вводятся ограничения по массе транспортных средств.

Работы по обслуживанию дорог направлены на улучшение условий движения в пределах возможного, однако полностью исключить зимние погодные явления невозможно. Водителям следует учитывать, что при снежной зиме небольшое количество снега на проезжей части будет присутствовать постоянно — он накапливается в результате движения транспорта, с обочин и остаётся после уборки в виде укатанного слоя. Это и образует смесь снега, песка и соли до тех пор, пока соль не подействует.

Согласно правилам Кабинета министров, при стабильной зимней погоде на дорогах с высокой интенсивностью движения и классом A допускается до 1 см снежного покрова, на дорогах классов B и C — соответственно до 4 и 10 см. Для дорог с низкой интенсивностью такой норматив не установлен.

Как отмечает LVC, дороги полностью очищаются от снега только после окончания снегопада, причём на это отводится от трёх часов — для главных и других A-класса дорог — до 24 часов для менее загруженных дорог. Для местных дорог с низкой интенсивностью движения срок очистки от снега не установлен.

Следует помнить, что при установлении устойчивых зимних погодных условий, а также после интенсивных снегопадов и обработки дорог солью, на проезжей части чаще можно встретить диких животных, которых привлекает соль.

Увидев дикое животное у обочины, водителям рекомендуется значительно снизить скорость, поскольку поведение животного непредсказуемо. Снижение скорости должно быть достаточно существенным, чтобы при необходимости водитель смог вовремя остановить транспортное средство или безопасно объехать препятствие.

Автомобили и автобусы с полной массой до 3,5 тонны обязательно должны быть оснащены зимними шинами с 1 декабря по 1 марта. Эти шины должны быть специально предназначены для эксплуатации в условиях снега и льда и иметь маркировку "гора со снежинкой".

Несмотря на начало сезона зимнего обслуживания, на 30 участках государственных автодорог всё ещё продолжаются строительные работы, в связи с чем введены ограничения движения. Подробная информация об этих участках доступна на карте строительных работ на сайте LVC.

#дорожное движение
