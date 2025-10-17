Несмотря на массированные атаки на энергоструктуру Украины, поток беженцев из дружественного Латвии государства — не критичен. По данным Рижского центра окраин, имеющего в своей структуре отдел поддержки жителей Украины, за период с 1 июля по 12 октября впервые в самоуправлении столицы был помещен 341 беженец, наибольшее количество прибыло в сентябре — 111.

Всего столица Латвии стала временным пристанищем для 20 554 граждан Украины — крупнейшее число среди самоуправлений. По данным 2024 года, в Риге жило 605 273 человека.

«Поток остается умеренным и стабильным»

Так оценивает ситуацию с прибывающими в ЛР гражданами Украины МВД ЛР, хотя и замечает «немного растущую тенденцию, объясняемую традиционно возрастающим числом путешествующих в летние месяцы». Так, если в феврале в ЛР явилось 1104 человека с паспортами Украины, то в августе — 2224. Наибольшее количество из 15 572 иммигрантов — 81% - прибыли через аэропорт Риги.

Заместитель государственного секретаря МВД Янис Бекманис вспомнил, как в начале войны «приток беженцев был огромным, складывалась кризисная ситуация».

В настоящее время, в среднем в течение месяца впервые в нашей стране регистрируется 600 гражданских жителей Украины. Всего зарегистрировано 31 152 человека, из коих 55% женщин и 45% мужчин; наибольшая часть принадлежит к трудоспособному возрасту 18-64 лет — 71%, до 17 лет 22%; от 65 — 22%.

Как отмечает ведомство Рихардса Козловскиса («Новое Единство»): «Управление по делам гражданства и миграции актуализировало в реестре физических лиц информацию о 18 666 украинских гражданских лицах, утративших статус временной защиты в Латвии, так как в течение месяца после истечения срока визы или вида на жительство не подали заявки на новый срочный вид на жительство. Это число включает как лиц, выданные которым визы или виды на жительство истекли в первом квартале 2025 года, так и лиц, у которых срок действия документов истек в 2022 году».

Подавляющее большинство прибывших сами обеспечивают свое проживание. При помощи самоуправлений размещены 3076 беженцев, в резерве есть еще 137 койко-мест. Продленным статусом на проживание за счет муниципалитетов пользуются разные льготные категории: 486 учащихся, 296 пенсионеров, 228 инвалидов, а также дети дошкольного возраста, беременные женщины и родители, обеспечивающие детей. Со следующего года максимальный срок пребывания в дотируемом жилище не будет превышать полугода.

«Размещение есть временное мероприятие поддержки, которое осуществляется не дольше 31 декабря 2026 года», – подчеркивается в материалах МВД, которые распространили на Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Пособия пойдут под нож

Согласно постановленному на заседании Кабинета Министров от 26 августа 2025 года Плану мероприятий по оказанию поддержки мирным гражданам Украины в Латвийской Республике, направляемое на 2026 год финансирование составляет 39 717 846 евро. Что существенно меньше, всего 61% – от выделенного на 2025 год – 65 млн евро. Как сказал госсекретарь Бекманис: «За услуги нужно будет платить самим».

Основные изменения, который ждут украинцев в Латвии:

Гражданские жители Украины будут иметь такие же права на проезд на дотируемых маршрутах регионального значения, которые уже сейчас предусмотрены нормативным регулированием для коренных жителей Латвии;

Для беженцев с Украины устанавливается обязанность производить доплату пациента, за исключением, если лицо входит в какую-либо из уже установленных сейчас групп лиц, освобожденных от соплатежа пациента (дети, беременные женщины, лица с установленными диагнозами и др.);

Иммигранты в дальнейшем будут обязаны оплачивать расходы на выполнение обязательных требований по здоровью и регистрацию животных;

Прибывающим с Украины больше не будет обеспечено пособие на начало трудоустройства или самозанятости. В то же время они сохраняют доступ к услугам Государственного агентства занятости.

Также продлен срок — 4 марта 2027 года — до которого действительными в Латвийской Республике будут считаться выданные на Украине проездные документы, срок действия которых истек.

Учат в школе

Определенным индикатором того, воспринимают ли украинские беженцы Латвию как место по крайней мере длительного – если не постоянного — места жительства, является динамика числа учащихся. Вот что показал новый учебный год:

Учащихся дошкольных учреждений 987 человек, с начала сентября прирост на 140;

В общеобразовательных школах учится 2688 человек, прирост — 22;

Спортивные школы приняли 345 учащихся с Украины, прирост — 173;

Профессиональное образование получает 383 человека, прирост — 55;

Педагогов с Украины в Латвии работает 39 человек, прирост — 3.

Председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян) обратил внимание, что еще весной Сейм озаботился тем, что тысячи украинских детей внезапно пропали с радаров нашей системы образования. Также он указал, что стражи порядка обязаны тщательней проверять въезжающие с воюющей страны транспортные средства: «Насколько они безопасны для нашего общества, и для самих ездящих?».

Кроме того, г-н Кутрис констатировал, что имеется разночтение по количеству украинцев в Латвии — одни цифры называет Центральное статистическое управление при Минэкономике, другие — Управление по делам гражданства и миграции при МВД. В реальности же, как полагает Ваш автор, проверить, сколько лиц с выданными в Латвии документами находятся в стране, абсолютно невозможно — ибо внутренние границы ЕС открыты.

...Ну а вообще, если судить по той же комиссии Сейма, запись которой можно послушать на парламентском сайте, тема Украины навевает среди нашего начальства некую усталую обреченность. Как сказал Г.Кутрис: «У нас большая работа была сделана, честное слово». А вот что волнует в отношении украинцев Олега Бурова, председателя Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям: «Три года мы говорим о том, чтобы была создана единая база по государственному языку. Мы — политически поддерживаем!»

Чем еще заняты украинцы

В течение последнего месяца Ваш автор и его родственники получили 4 телефонных звонка из разных мест, в т.ч. Литвы и Словакии, которые представлялись сотрудниками Latvenergo на хорошем русском языке, но с характерным акцентом.

Звонившие предупреждали об отключении энергопитания и необходимости посещения наших жилищ сотрудниками компании. В ходе кратких бесед, с нашей стороны, им были объяснены основы языковой политики в Латвийской Республике, а также принципы работы с клиентами в государственном предприятии. Надеюсь, в дальнейшем для такого немудреного способа «разводки лохов», будут применять хотя бы освоивших валстс-валоду на уровне B2.