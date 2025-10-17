Baltijas balss logotype
Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику
ФОТО: скриншот видео TV3

Зрительница передачи "Bez Tabu" (ТВ3) Елена решила навестить своего семейного врача в Центре здоровья Саркандаугавы. Оказавшись примерно в 100 метрах от медучреждения, она поняла, что дальнейший путь представляет опасность для здоровья и жизни.

Перед ней открылся обширный строительный участок: повсюду были ограждения, строительная техника и рабочие. Вокруг центра ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла. Однако многие жители теряются в этом хаосе и бродят по строительной зоне рядом со спецтехникой.

"Если идти со стороны улицы Загеру, то внезапно перед нами появляется забор. Ни одного указателя, как пройти к поликлинике. Остается только выбрать место, где ям поменьше, и просто идти вперед", - рассказала Елена.

Даже в момент, когда ситуацию фиксировала "Bez Tabu", через строительную территорию к поликлинике направлялось несколько человек.

"Попасть в поликлинику — это невыполнимая миссия. Под угрозой безопасность и здоровье. Ждут, пока кто-то пострадает? Я звонила в Рижскую думу и строительное управление — никто ничего не знает", - указала женщина.

Елена также подчеркивает, что вот уже около полугода к медучреждению невозможно подъехать на машине.

В Рижской думе, в свою очередь, с гордостью отмечают, что строительные работы идут значительно быстрее, чем планировалось, и вместо мая, как предполагалось, завершить их планируют уже в ноябре.

"Изменения в организации движения и схема пешеходного маршрута были согласованы с соответствующими учреждениями. В этом районе размещены указатели с направлением обходного пути. Учитывая, что у жителей возникли вопросы, например, как попасть к поликлинике, мы обсудим эту ситуацию со строителями, чтобы максимально обеспечить безопасность и установить дополнительные информационные знаки о том, как добраться до поликлиники", - пообещала представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

Жителям запрещено передвигаться по строительной зоне — необходимо искать безопасный обходной путь.

Елена тоже радуется грядущим улучшениям в районе, но остается при мнении, что о пешеходах пока не позаботились.

ТВ3

#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
