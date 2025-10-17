Переход на краткосрочные контракты приведёт к тому, что пассажирские перевозчики вновь начнут использовать более старые автобусы, заявил агентству LETA президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП) Иво Ошениекс.

Ассоциация выступает против изменения условий государственных закупок по лотам в Цесисе, Лимбажи и Сигулде, в которых предусмотрено заключение договоров на три года, хотя ранее практика заключения таких договоров составляла десять лет.

Ассоциация обращает внимание на то, что краткосрочные контракты означают, что перевозчик не сможет окупить инвестиции в приобретение нового транспорта и будет вынужден использовать старые автобусы разных марок, что увеличит эксплуатационные расходы, снизит надёжность и не решит проблему выбросов углекислого газа (CO₂).

По расчётам ассоциации, за три года капитал не успеет равномерно амортизироваться, и стоимость одного километра вырастет на 15–25% по сравнению с контрактом на десять лет.

Ошениекс подчёркивает, что краткосрочные контракты — это неправильный подход, и такая модель не была согласована с отраслью.

"В сфере пассажирских перевозок было важно обеспечить долгосрочные контракты, чтобы перевозчики могли переходить на как можно более новые модели автобусов, оформляя для этого долгосрочные кредиты", — поясняет руководитель ассоциации.

Он отмечает, что отрасль рассчитывала на предсказуемость и на те условия, о которых было достигнуто соглашение в 2019 году на период с 2021 по 2030 год.

"Такое решение о краткосрочных контрактах не улучшает ситуацию в отрасли и противоречит интересам жителей — исчезает мотивация инвестировать в экологичные автобусы, повышение комфорта пассажиров, а также в современные системы информации и продажи билетов", — указывает Ошениекс.

В ассоциации поясняют, что жизненный цикл автобусов и связанной с ними инфраструктуры пассажирских перевозок составляет 10–12 лет. Таким образом, в случае трёхлетнего контракта перевозчик не сможет окупить инвестиции в приобретение нового транспорта и будет вынужден использовать старые автобусы, что увеличивает расходы на эксплуатацию.

Также капитальные вложения, включая депо, линии мойки, ремонтные помещения и офисы, придётся амортизировать в течение 36 месяцев, то есть трёх лет, а не десяти, что значительно увеличит стоимость одного километра для государства.

Ошениекс добавляет, что и государство, по сути, ничего не выигрывает от такого подхода, поскольку ему придётся выплачивать более высокие компенсации из бюджета за ускоренную амортизацию, увеличатся и административные расходы, ведь закупки придётся проводить каждые три года, и, кроме того, не удастся достичь целей долгосрочной транспортной и декарбонизационной стратегии.

В ассоциации подчёркивают, что такой подход противоречит и общеевропейской практике, поскольку оптимальным и наиболее часто используемым в Европе стандартом является десятилетний контракт, который обеспечивает возврат инвестиций в транспорт и инфраструктуру, гарантирует высокое качество услуг и обновление автопарка.

Как уже сообщалось, Автотранспортная дирекция (АТД) объявила закупку на региональные автобусные перевозки в окрестностях Цесиса, Лимбажи и Сигулды, согласно информации в Электронной системе закупок (EIS).

Контракт планируется заключить на три года. Предполагаемая общая стоимость контракта составляет 24,953 миллиона евро без учёта налога на добавленную стоимость (НДС). Закупка разделена на две части: перевозки по маршрутам в части "Цесис" и по маршрутам в частях "Сигулда, Лимбажи".

Также сообщалось, что 12 августа этого года представители общественного транспорта провели акцию протеста у здания Кабинета министров с призывом к правительству компенсировать рост расходов, вызванный непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами. А 16 сентября перевозчики организовали акцию протеста "Один час без общественного транспорта", чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию отрасли общественного транспорта.

Перевозчики потребовали компенсировать 10% убытков, возникших из-за долгосрочных контрактов в условиях чрезвычайных обстоятельств в период с 1 июля 2022 года по 31 августа 2025 года.

В середине сентября представители АТД встретились с представителями пассажирских перевозчиков, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с долгосрочными контрактами. После встречи АТД сообщила, что будет искать юридические возможности для выполнения требований перевозчиков.