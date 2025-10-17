Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщины Латвии подумывают о самоубийстве. Некоторые уже перешли от слов к делу 1 1135

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщины Латвии подумывают о самоубийстве. Некоторые уже перешли от слов к делу

В этом году на треть увеличилось количество звонков на кризисный телефон ассоциации "Скалбес"/Skalbes.

Все чаще звонящие по телефону описывают не только чувство изоляции, но и потерю надежды. Среди женщин в целом растет чувство эмоциональной перегрузки, "эмоциональный фон" становится тяжелее.

Как следствие, 17% женщин признаются, что думают о самоубийстве, 3% признаются, что пытались это сделать.

Как объясняет руководитель ассоциации Анда Швинка, чувство одиночества может привести к длительному напряжению, депрессивному состоянию и даже к желанию покончить с собой:

"Исследования показывают, что эмоциональный болевой порог в такие моменты может быть таким же реальным, как и физический, поэтому важно отнестись серьезно и сделать первый шаг – позвонить кризисную горячую линию 116123 за эмоциональной поддержкой".

"Скалбес" подчеркивает, что обращение за помощью на ранней стадии может иметь решающее значение для предотвращения превращения одиночества в более глубокий кризис.

Как сообщал bb.lv, круглосуточный единый кризисный телефон 116123 БЕСПЛАТНЫЙ и доступен на ТРЕХ ЯЗЫКАХ — латышском, русском и английском языках. Также имеются круглосуточные кризисные телефоны 67222922 или 27722292. Помощь оказывается тем, кто находится в Латвии.

Читайте нас также:
#самоубийства
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
4
3
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    и доступен на ТРЕХ ЯЗЫКАХ — латышском, русском и английском языках. -- Информация недостаточно проработана. Не указан язык, на котором поступает больше всего звонков.

    13
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
В Латвии выпадет снег - синоптики
Изображение к статье: В Латвии выпадет снег - синоптики
Чужие здесь не ходят: старожилы рижского Пурвциемса выступили против «понаехавших»
Изображение к статье: Пурвциемс. Фото Wikimedia. Эксклюзив!
Когда отправляется последний автобус: до Латвии добрался транспортный кризис
Изображение к статье: На автовокзале Даугавпилса народ ожидает отправки рейсов. Эксклюзив!
Изображение к статье: «Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией
«Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией 21 5384
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии 8556
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ) 1732
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты 1 419

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 8
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 87
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 34
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 8
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео