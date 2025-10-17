В этом году на треть увеличилось количество звонков на кризисный телефон ассоциации "Скалбес"/Skalbes.

Все чаще звонящие по телефону описывают не только чувство изоляции, но и потерю надежды. Среди женщин в целом растет чувство эмоциональной перегрузки, "эмоциональный фон" становится тяжелее.

Как следствие, 17% женщин признаются, что думают о самоубийстве, 3% признаются, что пытались это сделать.

Как объясняет руководитель ассоциации Анда Швинка, чувство одиночества может привести к длительному напряжению, депрессивному состоянию и даже к желанию покончить с собой:

"Исследования показывают, что эмоциональный болевой порог в такие моменты может быть таким же реальным, как и физический, поэтому важно отнестись серьезно и сделать первый шаг – позвонить кризисную горячую линию 116123 за эмоциональной поддержкой".

"Скалбес" подчеркивает, что обращение за помощью на ранней стадии может иметь решающее значение для предотвращения превращения одиночества в более глубокий кризис.

Как сообщал bb.lv, круглосуточный единый кризисный телефон 116123 БЕСПЛАТНЫЙ и доступен на ТРЕХ ЯЗЫКАХ — латышском, русском и английском языках. Также имеются круглосуточные кризисные телефоны 67222922 или 27722292. Помощь оказывается тем, кто находится в Латвии.