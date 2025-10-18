Baltijas balss logotype
Доверяйте латвийским властям: народы Латвии и Балтии не одиноки - эксперт

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
LETA
Изображение к статье: Доверяйте латвийским властям: народы Латвии и Балтии не одиноки - эксперт

В случае нападения генеральному секретарю НАТО не придется ждать, пока все послы стран НАТО выскажутся, чтобы ответить - силы будут направлены немедленно, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью агентству ЛЕТА в кулуарах Рижской конференции.

Бауэр подчеркнул, что народы Латвии и Балтии не одиноки, за ними стоит Североатлантический альянс.

"Это мой месседж. Перестаньте слушать все эти глупости и доверяйте своим, доверяйте латвийскому правительству и латвийским властям. Не слушайте, что говорит Россия, доверяйте своим союзникам", - подчеркнул Бауэр.

В качестве примера он привел инцидент с российскими беспилотниками в Польше. В ответ на этот инцидент было задействовано несколько западных самолетов, так что НАТО помогло и отреагировало.

Он советует не слушать людей, которые каждый день спрашивают, будет ли действительно работать статья 5 Договора НАТО.

"Мы прекрасно знаем, кто хочет поддерживать эту риторику, кто хочет, чтобы люди обсуждали ее снова и снова - это Россия. Вы действительно верите, что они придут на помощь маленькой стране, расположенной так далеко от Нидерландов? Кому это вообще интересно? Ну, голландским вооруженным силам не все равно. Людям в Брюсселе не все равно. Штаб-квартире НАТО не все равно, а Верховный главнокомандующий союзными войсками обеспечивает вашу безопасность", - заявил Бауэр.

Бауэр также назвал необоснованным утверждение о том, что все должно обсуждаться в Североатлантическом совете.

#нато #латвия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го октября

    Доверяя латвийским властям,ты даёшь им в руки нож,которым,при случае,тебя и зарежут.😈

    13
    2

