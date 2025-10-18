Из 850 тысяч трудоустроенных латвийцев около 290 тысяч работают в государственном секторе. То есть, на каждые пять работников приходится по три чиновника, что проедает в казне серьёзную дыру, пишут Grani.lv.

Эти ошеломительные цифры озвучил в подкасте Piķis un ģēvelis на TV3.lv предприниматель и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Гиртс Рунгайнис. Вот что он сказал дословно: «Всю реальную прибыль в стране зарабатывают — в основном за счёт экспорта — примерно пять человек из десяти. И именно эти пять содержат остальных трёх, занятых в государственном секторе».

Собственно, мы с вами и так все прекрасно знаем о нашем чудовищно раздутом, абсолютно неэффективном и при этом обладающим непомерной наглостью чиновничьем классе. Чем хуже идут дела в стране, тем больше он выписывает себе премий. Сколько раз Госконтроль вскрывал возмутительные вещи: когда чиновника временно отстраняли от должности за плохое исполнение своих обязанностей — и при этом выписывали ему вознаграждение, или когда чиновники самым мистическим образом находились одновременно и на рабочем месте, и в командировке, что позволяло исправно получать суточные помимо зарплаты. Но никто не был наказан, и все продолжается, как прежде.

Однако всё же каждый раз, когда оглашается наша аномальная диспропорция по числу бюрократов на душу населения, вновь испытываешь изумление. Вот и сейчас, когда Ругайнис озвучил про «трёх чиновников на пять работников», в воздухе опять повис вопрос — «доколе?».

Особое возмущение у предпринимателя вызывает парадокс в уровне заработных плат: во многих случаях госслужащие получают больше, чем работники частного сектора. По его словам, сотни чиновников получают щедрое вознаграждение, которое при их уровне ответственности и качестве работы в частной компании они вряд ли смогли бы заработать.

Гиртс Рунгайнис считает, что Латвии необходимо серьёзно пересмотреть структуру занятости и расходы в государственном секторе, иначе экономика продолжит нести чрезмерное налоговое бремя ради аппарата, который сам по себе не создаёт добавленной стоимости.

Золотые слова — да только что толку их повторять? Наше чиновничество — опора правящей партии, и схема проста: чиновники за неё голосуют, давая возможность оставаться у власти, а она не даёт их (самых верных своих избирателей) сокращать и поощряет непрерывным ростом зарплат и дождём из премий. Вот почему все реформы с громкими лозунгами «сократим бюрократию!» неизменно терпят сокрушительный провал.

Так что в подкастах с возмущёнными речами могут выступить ещё хоть сто таких Ругайнисов — ничего не изменится. В поисках средств на национальную оборону (приоритет сегодня) коалиция ещё больше урежет средств на здравоохранение, образование и социальную помощь, но ни за что не тронет свою священную корову: государственный сектор.

И — небольшая добавка: Ругайнис привёл не очень верные цифры. Вот более точные, они приводились недавно, когда публиковались данные про очередной рост зарплат чиновничества. Мы тогда писали, опираясь на ЦСУ: «За восемь месяцев 2025 года прирост зарплат составил более 5,8%, а в ряде министерств — свыше 8%. Это колоссальные средства, если учесть, что из общей численности работающих латвийцев (809 000 человек) в государственном секторе занято 288 000 человек».

То есть перекос в соотношении «трудяги-бюрократы» даже выше, чем говорит Ругайнис: у него выходит, что в госсекторе — 34% служащих от всех работающих в стране, а на деле это — 35%.

И что? И ничего. Кроме повода для общественности вновь побушевать в соцсетях и таким образом немного выпустить пар.