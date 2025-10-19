В Восточной клинической университетской больнице Риги (ВКУБ) ежегодно проходят лечение более 1200 пациентов с деменцией, в том числе с деменцией Альцгеймера.

Опробовано на американцах и японцах

Неврологи ВКУБ отмечают, что диагноз "болезнь Альцгеймера" все чаще ставится пациентам более молодого возраста.

Например, в Восточной больнице этот диагноз нередко устанавливается людям в возрасте от 50 до 60 лет, однако встречаются и еще более молодые пациенты, у которых выявлено данное заболевание.

Пациентка, которой в неврологической и нейрохирургической клинике Восточной больницы была назначена инновационная терапия для замедления развития болезни Альцгеймера – 68-летняя женщина. Заболевание было диагностировано еще до достижения 65 лет.

Пациентка длительное время наблюдалась амбулаторно у невролога. По мере прогрессирования заболевания она была направлена в неврологическую и нейрохирургическую клинику стационара "Гайльэзерс" Восточной больницы для углубленного обследования.

В ходе бесед с членами семьи пациентки было принято решение попробовать применить инновационный препарат, и, как отмечают в больнице, активное участие семьи считается ключевым фактором успешного лечения заболевания.

Клинические исследования этих лекарств подтвердили их высокую эффективность, поэтому в Соединенных Штатах, Японии и странах Европы они уже назначаются пациентам.

Невролог Восточной больницы Зане Анна Литауниеце объясняет, что в настоящее время этот препарат считается одним из ведущих в мире средств, которые помогают сохранить когнитивные функции пациента и "затормозить" стремительное развитие болезни Альцгеймера.

Препарат есть, денег нет

Первая процедура введения препарата 68-летней пациентке состоялась в дневном стационаре неврологии Восточной больницы.

Лекарство необходимо вводить пациентке каждые две недели, предварительно проводя контрольное обследование с помощью магнитно-резонансной томографии и каждый раз перед процедурой убеждаясь в удовлетворительном общем состоянии здоровья пациентки.

"Хотя родственники пациентки приняли решение оплатить расходы на приобретение препарата, которые составляют около 25 000 евро в год, мы понимаем, что это очень большая сумма и, к сожалению, далеко не каждый пациент, которому такая терапия была бы необходима и эффективна, может себе это позволить", – отметила Литауниеце.

Невролог объясняет, что болезнь Альцгеймера невозможно вылечить, однако можно замедлить ее развитие. Конкретный препарат способен поддерживать психическое состояние пациента на таком уровне, чтобы он мог самостоятельно о себе заботиться.

"Близким людям бывает трудно смириться с тем, что их родной человек уже не совсем тот, кого они знали раньше", – поясняет врач. Она отмечает, что по мере прогрессирования заболевания меняется характер и теряется память, и для родственников это крайне болезненный процесс.

Обращаться к врачам рекомендуется в случаях, когда человек начинает забывать имена или фамилии, не помнит, что только что делал, и это повторяется несколько раз в течение дня.

Специалисты ВКУБ отмечают, что первыми, кто замечает изменения, обычно бывают окружающие, например, когда близкий человек теряется в знакомом месте или когда меняется характер, что является очень типичным проявлением болезни Альцгеймера.