Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Болезнь Альцгеймера» молодеет: заболевание нельзя вылечить, но можно затормозить 0 604

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Болезнь Альцгеймера» молодеет: заболевание нельзя вылечить, но можно затормозить

В Восточной клинической университетской больнице Риги (ВКУБ) ежегодно проходят лечение более 1200 пациентов с деменцией, в том числе с деменцией Альцгеймера.

Опробовано на американцах и японцах

Неврологи ВКУБ отмечают, что диагноз "болезнь Альцгеймера" все чаще ставится пациентам более молодого возраста.

Например, в Восточной больнице этот диагноз нередко устанавливается людям в возрасте от 50 до 60 лет, однако встречаются и еще более молодые пациенты, у которых выявлено данное заболевание.

Пациентка, которой в неврологической и нейрохирургической клинике Восточной больницы была назначена инновационная терапия для замедления развития болезни Альцгеймера – 68-летняя женщина. Заболевание было диагностировано еще до достижения 65 лет.

Пациентка длительное время наблюдалась амбулаторно у невролога. По мере прогрессирования заболевания она была направлена в неврологическую и нейрохирургическую клинику стационара "Гайльэзерс" Восточной больницы для углубленного обследования.

В ходе бесед с членами семьи пациентки было принято решение попробовать применить инновационный препарат, и, как отмечают в больнице, активное участие семьи считается ключевым фактором успешного лечения заболевания.

Клинические исследования этих лекарств подтвердили их высокую эффективность, поэтому в Соединенных Штатах, Японии и странах Европы они уже назначаются пациентам.

Невролог Восточной больницы Зане Анна Литауниеце объясняет, что в настоящее время этот препарат считается одним из ведущих в мире средств, которые помогают сохранить когнитивные функции пациента и "затормозить" стремительное развитие болезни Альцгеймера.

Препарат есть, денег нет

Первая процедура введения препарата 68-летней пациентке состоялась в дневном стационаре неврологии Восточной больницы.

Лекарство необходимо вводить пациентке каждые две недели, предварительно проводя контрольное обследование с помощью магнитно-резонансной томографии и каждый раз перед процедурой убеждаясь в удовлетворительном общем состоянии здоровья пациентки.

"Хотя родственники пациентки приняли решение оплатить расходы на приобретение препарата, которые составляют около 25 000 евро в год, мы понимаем, что это очень большая сумма и, к сожалению, далеко не каждый пациент, которому такая терапия была бы необходима и эффективна, может себе это позволить", – отметила Литауниеце.

Невролог объясняет, что болезнь Альцгеймера невозможно вылечить, однако можно замедлить ее развитие. Конкретный препарат способен поддерживать психическое состояние пациента на таком уровне, чтобы он мог самостоятельно о себе заботиться.

"Близким людям бывает трудно смириться с тем, что их родной человек уже не совсем тот, кого они знали раньше", – поясняет врач. Она отмечает, что по мере прогрессирования заболевания меняется характер и теряется память, и для родственников это крайне болезненный процесс.

Обращаться к врачам рекомендуется в случаях, когда человек начинает забывать имена или фамилии, не помнит, что только что делал, и это повторяется несколько раз в течение дня.

Специалисты ВКУБ отмечают, что первыми, кто замечает изменения, обычно бывают окружающие, например, когда близкий человек теряется в знакомом месте или когда меняется характер, что является очень типичным проявлением болезни Альцгеймера.

Читайте нас также:
#болезнь альцгеймера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
Изображение к статье: Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс 292
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди Эксклюзив!
Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 1 281
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»
«Нужно создавать этнически смешанные школы» 4 1524
Изображение к статье: Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных
Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных 4 2619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 1
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 31
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 158
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 43
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 111
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 139
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 1
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 31
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 158

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео