В рамках третьего конкурса Фонда военной мобильности были одобрены три проекта, представленных Латвией. Среди них — почти завершённый мост через реку Салаца и реконструкция перрона в аэропорту, для которой уже заключён строительный договор.

Однако существуют опасения, удастся ли реализовать строительство опор для планируемого двухуровневого автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву в рамках проекта Rail Baltica.

По данным ЛТВ, на возведение опор для этого двухуровневого моста предусмотрено самое крупное финансирование — 51 миллион евро. Сейчас же есть сомнения, можно ли будет позволить себе построить мост в изначально запроектированном виде — возможно, эти средства придётся либо вернуть, либо искать способы и разрешение использовать их для сооружения моста другого типа.

По имеющейся у передачи информации, недавние расчёты показали, что комбинированный автомобильный и железнодорожный мост в двух уровнях обойдётся почти в 800 миллионов евро, а такую сумму найти невозможно.

Представители RB Rail, совместного предприятия стран Балтии, отметили , что весной RB Rail предложила сократить масштаб проекта, отказавшись от автомобильной части моста, но против выступило предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC), указав, что на участке, где ранее планировалась окружная дорога Риги, уже не останется физического места для дороги.

«LVC необходим переход, обеспечивающий движение автотранспорта. Однако нас не привлекали к изначальному исследованию и принятию решения по конфигурации перехода — сколько будет уровней и как они будут расположены», — пояснила представитель LVC Анна Кононова.

Решение о строительстве именно такого моста было принято в 2021 году. Тогда утверждалось, что два отдельных моста обошлись бы на 40 миллионов евро дороже, чем один двухуровневый мост, стоимость которого тогда оценивалась в 200 миллионов евро (в ценах 2020 года).

Подчёркивалось, что это будет одно из самых сложных сооружений не только в странах Балтии, но и во всей Европе — аналогов насчитывается всего три.

Сейчас проект почти завершён, выделено финансирование из Фонда военной мобильности — вместе с государственным софинансированием это составляет 104 миллиона евро. За эти средства до 2027 года планируется построить восемь опор в Даугаве.

Глава компании “Eiropas Dzelzceļa Līnijas” (EDzL), ответственной за реализацию Rail Baltica в Латвии, Марис Дзелме, пояснил в интервью, что приоритетом остаётся сохранение моста как двухуровневого — железнодорожный мост внизу, автомобильный — сверху. Однако рассматриваются и другие варианты, например, два параллельных моста, но окончательных решений пока нет.

ЛТВ сообщает, что альтернативный вариант, почти вдвое дешевле, предполагает строительство двух отдельных мостов — автомобильного и железнодорожного — рядом друг с другом, общей стоимостью около 0,5 миллиарда евро. Однако средства Фонда военной мобильности (50 млн евро) выделены конкретно на восемь крупных опор, необходимых для двухуровневой конструкции. Министр сообщения Атис Швинка подчеркнул, что автомобильное соединение через Даугаву должно быть построено уже на первом этапе Rail Baltica, и отказ от него не рассматривается как мера экономии.

«Я ясно сказал — должен быть двойной мост. Таков замысел и использования средств Фонда военной мобильности. Да, придётся говорить с комиссией о продлении сроков, но это возможно. Главное — не строить “дворцы мечты”, а выбирать стандартизированные, экономичные решения», — отметил министр.

Решения о снижении стоимости проекта — как моста, так и основной трассы — сейчас ищут совместно со строительными подрядчиками.

Для справки: по данным RB Rail, первая фаза Rail Baltica в странах Балтии может стоить 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда — в Латвии. Общая же стоимость проекта, по обновлённому анализу, может достичь 23,8 миллиарда евро (в 2017 году оценивалась в 5,8 млрд).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство новой 870-километровой железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить Балтийские страны с остальной Европой. Максимальная скорость поездов составит 240 км/ч.