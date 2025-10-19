В Даугавпилсе Служба неотложной медицинской помощи тестирует новый формат дежурств — медики находятся в автомобилях, а не в помещениях. Это позволяет сократить время реагирования до 30 секунд и повысить оперативность. После завершения пилотного проекта «точки ожидания» планируется ввести и в других регионах, сообщает Vidusdaugavas televīzija.

«Эти пункты ожидания — они в интересах пациентов, чтобы помощь была ближе и быстрее. Если происходят тяжелые ДТП, или внезапная потеря сознания, или остановка сердца, каждая секунда критически важна», — пояснила LSM+ помощник врача NMPD Ксения Храпане.

Когда одна бригада выезжает на вызов, в пункт ожидания прибывает другая. Результаты после трех месяцев тестирования очень хорошие, отметила руководитель центра поддержки бригад NMPD в Даугавпилсе Иева Звирбуле: «Раньше все бригады, получив вызов непосредственно в центре поддержки бригад, шли к машине, бежали со 2-го или 3-го этажа, что действительно увеличивало время выезда. Теперь наше время реагирования значительно улучшилось — бригады принимают вызов и выезжают в среднем за 20–30 секунд».

«Точка ожидания» находится рядом с заправкой. Место выбрано целенаправленно, отметила Храпане: «Мы можем сходить в туалет, можем взять кофе и выпить, пока ждем вызова».

Пилотный проект пунктов ожидания проходит в Даугавпилсе и Риге. Он продлится до декабря. После этого планируется внедрить такое решение и в других местах Латвии.