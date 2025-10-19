Учитель истории Эдгарс Крустс, которому довелось поработать в бывшей школе для нацменьшинств в интервью ТВ-24 весьма критически оценил уровень владения школьниками латышским. "Есть те, кто вообще не понимает язык и им просто невозможно преподавать", - констатировал педагог и сделал вывод, что таких учащихся в бывших школах нацменьшинств где-то 20-25 процентов.

Вторая группа - это те, кто понимают, но отвечать могут только на русском языке.

Третья категормя учащихся - это те, кто могут отвечать на латышском очень простыми предложениями.

И, наконец, четвертая группа - это те, кто свободно владеют латышским. "Но таких абсолютное меньшинство", - заявил педагог.

Для создания латышской языковой среды Э. Крустс предложил создавать этнически смешанные школы, в которых было бы 80 процентов латышей и 20 процентов представителей нацменьшинств.