«Нужно создавать этнически смешанные школы»

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»

Учитель истории неприятно удивлен низким уровнем владения госязыком русскоязычных школьников.

Учитель истории Эдгарс Крустс, которому довелось поработать в бывшей школе для нацменьшинств в интервью ТВ-24 весьма критически оценил уровень владения школьниками латышским. "Есть те, кто вообще не понимает язык и им просто невозможно преподавать", - констатировал педагог и сделал вывод, что таких учащихся в бывших школах нацменьшинств где-то 20-25 процентов.

Вторая группа - это те, кто понимают, но отвечать могут только на русском языке.

Третья категормя учащихся - это те, кто могут отвечать на латышском очень простыми предложениями.

И, наконец, четвертая группа - это те, кто свободно владеют латышским. "Но таких абсолютное меньшинство", - заявил педагог.

Для создания латышской языковой среды Э. Крустс предложил создавать этнически смешанные школы, в которых было бы 80 процентов латышей и 20 процентов представителей нацменьшинств.

#образование
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    Предыдущий опыт показал, то стоит в классе или в группе детского сада появится 2 - 3 русским, как весь класс или группа тут же переходили на русский. Латышские родители сломя голову неслись за разъяснениями к руководству, но "прививка" уже была сделана.

    14
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    А давайте вы откроете школы, где будет по 20 процентов украинских, сирийских, индийских детей! А, еще афролатышей забыл... И наконец-то займетесь любимым делом - начнете замерять черепа.

    28
    2
  • Д
    Дед
    19-го октября

    Не получится! В Латвии 40% русских , а детей пополам. Латыши со своей реформой в очередной раз попали пальцем в попу!

    25
    1
  • A
    Aleks
    19-го октября

    А как ,интересно,в еврейской школе тоже будет 80% латышей и 20% евреев😀😂😂 Или это один хрен и будет 100% евреев?!😀

    20
    2
Читать все комментарии

Видео