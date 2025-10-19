В начале следующей недели, особенно по ночам, в Латвии сохранится прохладная погода. Однако, по мере приближения циклона с запада, ветер на побережье станет более порывистым, и к середине недели в страну начнёт поступать более тёплая и влажная воздушная масса.

В понедельник, 20 октября, облачность будет переменной, местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет слабым, днём усилится и станет южным. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 °C, а в восточных районах будет холоднее — от 0 до –5 °C. Днём воздух прогреется до +6…+11 °C.

Во вторник, 21 октября, и в среду, 22 октября, небо будет частично облачным, однако в течение среды облачность постепенно увеличится с запада.

Во вторник осадков не ожидается, а в среду днём в западных районах местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный и восточный ветер, который во второй половине вторника и в ночь на среду местами на побережье усилится до 14 м/с. Ночью на вторник температура во многих местах опустится ниже 0 °C, а ночью на среду отрицательная температура сохранится в основном лишь в восточной части страны. Днём воздух прогреется до +7…+12 °C.

Во второй половине недели количество солнечного света постепенно уменьшится, и осадки будут наблюдаться уже на большей части территории страны. По мере поступления более тёплых воздушных масс температура воздуха как ночью, так и днём останется положительной и станет ещё на несколько градусов выше, чем в середине недели.