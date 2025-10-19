Правящая коалиция Литвы планирует ввести новую норму: если работник увольняется по собственному желанию без веских причин, выплата пособия по безработице будет откладываться на один месяц. Цель — снизить мотивацию «уйти отдохнуть», а затем вскоре снова вернуться на рынок труда, пишет Otkrito.lv.

Однако правило не коснётся тех, кто увольняется по соглашению сторон, по инициативе работодателя или из-за уважительных причин — например, при невыплате зарплаты, болезни, необходимости ухода за родственником или выходе на пенсию.

Идею поддерживает новая министр социальной защиты и труда Юрате Зайльскене. По словам министра, сама идея пришла от деловых ассоциаций, которые предлагали отсрочить выплату аж на три месяца, однако политики остановились на одном.

«Основная цель — обуздать ситуацию, когда люди увольняются летом, чтобы „пособирать грибы“ или немного подработать в другом месте. Работодатели просят не уходить, а люди всё равно увольняются», — сказала министр Юрате Зайльскене.

Она отметила, что подобная практика действует и в других странах, где выплаты откладываются даже на несколько месяцев. И это чистая правда. Данный порядок существует и в Латвии.

Согласно латвийским законам, если трудовые отношения прекращены по инициативе работодателя или по взаимному соглашению сторон, то пособие по безработице назначается со дня получения заявления о назначении пособия по безработице. Выплата пособия начинается в следующем месяце.

Если трудовые отношения прекращены по собственному желанию или из-за нарушения, то пособие по безработице назначается со дня подачи заявления, но не ранее чем через два месяца после получения статуса безработного. Это означает, что пособие по безработице будет назначено спустя два месяца, и первую выплату можно будет получить только в третьем месяце.