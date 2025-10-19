Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Литве решили наказывать тех, кто увольняется по собственному желанию. В Латвии так делают давно 0 14071

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Литве решили наказывать тех, кто увольняется по собственному желанию. В Латвии так делают давно

Правящая коалиция Литвы планирует ввести новую норму: если работник увольняется по собственному желанию без веских причин, выплата пособия по безработице будет откладываться на один месяц. Цель — снизить мотивацию «уйти отдохнуть», а затем вскоре снова вернуться на рынок труда, пишет Otkrito.lv.

Однако правило не коснётся тех, кто увольняется по соглашению сторон, по инициативе работодателя или из-за уважительных причин — например, при невыплате зарплаты, болезни, необходимости ухода за родственником или выходе на пенсию.

Идею поддерживает новая министр социальной защиты и труда Юрате Зайльскене. По словам министра, сама идея пришла от деловых ассоциаций, которые предлагали отсрочить выплату аж на три месяца, однако политики остановились на одном.

«Основная цель — обуздать ситуацию, когда люди увольняются летом, чтобы „пособирать грибы“ или немного подработать в другом месте. Работодатели просят не уходить, а люди всё равно увольняются», — сказала министр Юрате Зайльскене.

Она отметила, что подобная практика действует и в других странах, где выплаты откладываются даже на несколько месяцев. И это чистая правда. Данный порядок существует и в Латвии.

Согласно латвийским законам, если трудовые отношения прекращены по инициативе работодателя или по взаимному соглашению сторон, то пособие по безработице назначается со дня получения заявления о назначении пособия по безработице. Выплата пособия начинается в следующем месяце.

Если трудовые отношения прекращены по собственному желанию или из-за нарушения, то пособие по безработице назначается со дня подачи заявления, но не ранее чем через два месяца после получения статуса безработного. Это означает, что пособие по безработице будет назначено спустя два месяца, и первую выплату можно будет получить только в третьем месяце.

Читайте нас также:
#рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
3
2
13
3
9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
Изображение к статье: Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс 293
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди Эксклюзив!
Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 1 295
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»
«Нужно создавать этнически смешанные школы» 4 1536
Изображение к статье: Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных
Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных 4 2640

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 15
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 151
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 15
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео