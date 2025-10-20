Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 1 965

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом

Латвия должна к июню следующего года выполнить требования пакта Европейского союза (ЕС) о миграции и предоставлении убежища. Принцип солидарности, заложенный в пакте, предусматривает, что государства-члены должны будут сделать выбор: принять определённое количество мигрантов или заплатить за отказ.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", Латвия намерена использовать третий вариант - предоставить меры поддержки. В качестве обоснования этого выбора приводится вклад Латвии в защиту внешней границы ЕС. В этом году увеличилось количество людей, размещённых в двух центрах Управления по делам гражданства и миграции - "Mucenieki" и "Liepna". В прошлом году в центрах в течение года находились 732 человека. В этом году - уже 895. Время, которое просители убежища проводят в этих центрах в ожидании решений, также увеличивается. В 2023 году средняя продолжительность пребывания составила 220 дней, в 2024 году - 278 дней.

Уже в июне следующего года Латвии придётся соблюдать условия Европейского пакта о миграции и убежище, согласованного Европейским советом в прошлом году. Однако в Латвии работа над поправками к закону об иммиграции и новым законом об убежище всё ещё ведётся на уровне рабочих групп. "Что касается законов, то вариантов нет, они должны вступить в силу 12 июня следующего года, иначе Латвии автоматически грозят штрафные санкции", - заявил подполковник Марек Хонявко из Государственной пограничной охраны.

Европейские требования обяжут ввести новую процедуру проверки. Пограничники должны будут установить личность мигрантов, внести данные в информационную систему и обеспечить им жильё, питание и медицинские услуги на срок проверки. Мигрантам также нужно будет оказывать бесплатную юридическую помощь с первой минуты. Латвия планирует, что проверка займёт три дня. Затем последует ускоренное рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, максимальный срок которого составит пять месяцев.

Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека и преподаватель высшей школы "Turība", считает, что такая процедура на границе увеличит риски депортации. Наиболее политически напряжённым разделом миграционного пакта является механизм солидарности. А именно, все государства должны оказывать солидарную помощь тем странам, которые испытывают более сильное миграционное давление, - либо принимая определённое количество мигрантов, либо выплачивая 20 тысяч евро за каждого непринятого. Третий вариант предусматривает оказание технической поддержки в аналогичном объёме.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис признал, что Латвия, как и Польша, не желает принимать мигрантов или платить им деньги. Вместо этого государство готово оказать поддержку оборудованием или специалистами.

Читайте нас также:
#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    20-го октября

    Так от таких требований каждый латвиец нелегально покинет страну, обойдёт первый же столб у границы и попросится обратно, но уже как беженец из Африки!

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Изображение к статье: «Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Изображение к статье: Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Изображение к статье: Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику
Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику 157
Изображение к статье: На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить
На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить 1 1119
Изображение к статье: Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени
Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени 423
Изображение к статье: Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет
Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 63
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 180
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 113
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 112
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 308
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 63
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 180

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео