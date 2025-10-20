Латвия должна к июню следующего года выполнить требования пакта Европейского союза (ЕС) о миграции и предоставлении убежища. Принцип солидарности, заложенный в пакте, предусматривает, что государства-члены должны будут сделать выбор: принять определённое количество мигрантов или заплатить за отказ.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", Латвия намерена использовать третий вариант - предоставить меры поддержки. В качестве обоснования этого выбора приводится вклад Латвии в защиту внешней границы ЕС. В этом году увеличилось количество людей, размещённых в двух центрах Управления по делам гражданства и миграции - "Mucenieki" и "Liepna". В прошлом году в центрах в течение года находились 732 человека. В этом году - уже 895. Время, которое просители убежища проводят в этих центрах в ожидании решений, также увеличивается. В 2023 году средняя продолжительность пребывания составила 220 дней, в 2024 году - 278 дней.

Уже в июне следующего года Латвии придётся соблюдать условия Европейского пакта о миграции и убежище, согласованного Европейским советом в прошлом году. Однако в Латвии работа над поправками к закону об иммиграции и новым законом об убежище всё ещё ведётся на уровне рабочих групп. "Что касается законов, то вариантов нет, они должны вступить в силу 12 июня следующего года, иначе Латвии автоматически грозят штрафные санкции", - заявил подполковник Марек Хонявко из Государственной пограничной охраны.

Европейские требования обяжут ввести новую процедуру проверки. Пограничники должны будут установить личность мигрантов, внести данные в информационную систему и обеспечить им жильё, питание и медицинские услуги на срок проверки. Мигрантам также нужно будет оказывать бесплатную юридическую помощь с первой минуты. Латвия планирует, что проверка займёт три дня. Затем последует ускоренное рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, максимальный срок которого составит пять месяцев.

Эдгар Ольшевскис, юрист Латвийского центра по правам человека и преподаватель высшей школы "Turība", считает, что такая процедура на границе увеличит риски депортации. Наиболее политически напряжённым разделом миграционного пакта является механизм солидарности. А именно, все государства должны оказывать солидарную помощь тем странам, которые испытывают более сильное миграционное давление, - либо принимая определённое количество мигрантов, либо выплачивая 20 тысяч евро за каждого непринятого. Третий вариант предусматривает оказание технической поддержки в аналогичном объёме.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис признал, что Латвия, как и Польша, не желает принимать мигрантов или платить им деньги. Вместо этого государство готово оказать поддержку оборудованием или специалистами.