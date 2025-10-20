"Уважаемые члены Совета безопасности, уважаемые представители СМИ и, надеюсь, еще не все "владельцы ушей врага", 9 октября этого года, смотря сюжет «Панорамы» о соревнованиях пилотов дронов, я был охвачен не удивлением, но мне пришел классический, горько-ироничный вопрос: «Неужели голова предназначена только для ношения шляпы и принятия еды?» Потому что то, что я увидел в эфире, можно интерпретировать только тремя способами:

Невежество, которое в преддверии войны является синонимом близорукости и профессиональной халатности; Легкомыслие, которое, как и слабость, провоцирует врага; Сознательное обслуживание врага со стороны общественных СМИ и автора идеи соревнований, и здесь начинается опасная часть, которая угрожает матери-Латвии.

В сюжете были показаны (и также названы по имени) люди, чьи лица следует защищать как стратегический ресурс государства, а именно пилоты дронов, в том числе из Зеемессардзе, армии и внутренних структур. Среди них, например, Даниэль, земессаргс, который, скорее всего, хорош в своем деле. Настолько хорош, что теперь его лицо будет известно не только нам, но и потенциальной оккупационной системе.

В Украине, где даже врачи, которые оперируют на фронте под обстрелом дронов, остаются анонимными, так не поступают. Наши соседи белорусы и русские? Они еще меньше. Они с удовольствием узнали бы, кто конкретно управляет самыми способными дронами Латвии, а вы, общественные СМИ, предоставили это в телерепортаже в HD-качестве.

Да, «золотой фонд», как вы, возможно, думали создатели репортажа. Только золотой фонд хранится в сейфе, а не передается через волны LTV на серверы ГРУ или ФСБ.

Неужели мы ничего не извлекли из дела эстонского офицера безопасности Германа Симма? Симм был патриотом по паспорту и на словах, но в течение 13 лет надежно передавал секретную информацию НАТО России. Всегда ли предатели говорят на иностранном языке? К сожалению, нет.

Иногда они спят рядом с вами в постели, едят ваш хлеб и говорят: «Все будет хорошо, друг».

Тогда возникает вопрос: кто на этот раз прошептал редактору на ухо «все будет хорошо»? Кто ответит, если эти люди станут приоритетной целью гибридной операции? Кто ответит, если их семьи придется эвакуировать или укрывать? И кто тогда будет оправдываться?

Я, Эдгарс Абрамс, прошу:

Национальный совет безопасности – немедленно разработать руководящие принципы по освещению мероприятий, в которых участвуют военные/чувствительные значимые лица.

Средствам массовой информации и их совету отменить эту тему, публично извиниться и наконец понять, что информация — это не безвесная масса. Это потенциальный элемент оружия.

Всем командирам и руководителям учреждений еще раз в качестве элементарного обучения по безопасности: защищайте лицо так же, как защищаете координаты фронта.

Иногда кажется, что предатель не должен приезжать из Москвы или Минска, он уже давно находится в удобной телевизионной студии, с аккредитацией прессы и микрофоном, крича: «Покажи еще раз, как ты летаешь на дроне!»