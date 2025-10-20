Baltijas balss logotype
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы! 9 11365

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
pietiek.com
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!

Как латвийские «общественные» СМИ помогают российским спецслужбам - это на портале Pietiek взялся разъяснить Эдгарс Абрамс, магистр наук в области администрации.

"Уважаемые члены Совета безопасности, уважаемые представители СМИ и, надеюсь, еще не все "владельцы ушей врага", 9 октября этого года, смотря сюжет «Панорамы» о соревнованиях пилотов дронов, я был охвачен не удивлением, но мне пришел классический, горько-ироничный вопрос: «Неужели голова предназначена только для ношения шляпы и принятия еды?» Потому что то, что я увидел в эфире, можно интерпретировать только тремя способами:

  1. Невежество, которое в преддверии войны является синонимом близорукости и профессиональной халатности;

  2. Легкомыслие, которое, как и слабость, провоцирует врага;

  3. Сознательное обслуживание врага со стороны общественных СМИ и автора идеи соревнований, и здесь начинается опасная часть, которая угрожает матери-Латвии.

В сюжете были показаны (и также названы по имени) люди, чьи лица следует защищать как стратегический ресурс государства, а именно пилоты дронов, в том числе из Зеемессардзе, армии и внутренних структур. Среди них, например, Даниэль, земессаргс, который, скорее всего, хорош в своем деле. Настолько хорош, что теперь его лицо будет известно не только нам, но и потенциальной оккупационной системе.

В Украине, где даже врачи, которые оперируют на фронте под обстрелом дронов, остаются анонимными, так не поступают. Наши соседи белорусы и русские? Они еще меньше. Они с удовольствием узнали бы, кто конкретно управляет самыми способными дронами Латвии, а вы, общественные СМИ, предоставили это в телерепортаже в HD-качестве.

Да, «золотой фонд», как вы, возможно, думали создатели репортажа. Только золотой фонд хранится в сейфе, а не передается через волны LTV на серверы ГРУ или ФСБ.

Неужели мы ничего не извлекли из дела эстонского офицера безопасности Германа Симма? Симм был патриотом по паспорту и на словах, но в течение 13 лет надежно передавал секретную информацию НАТО России. Всегда ли предатели говорят на иностранном языке? К сожалению, нет.

Иногда они спят рядом с вами в постели, едят ваш хлеб и говорят: «Все будет хорошо, друг».

Тогда возникает вопрос: кто на этот раз прошептал редактору на ухо «все будет хорошо»? Кто ответит, если эти люди станут приоритетной целью гибридной операции? Кто ответит, если их семьи придется эвакуировать или укрывать? И кто тогда будет оправдываться?

Я, Эдгарс Абрамс, прошу:

Национальный совет безопасности – немедленно разработать руководящие принципы по освещению мероприятий, в которых участвуют военные/чувствительные значимые лица.

Средствам массовой информации и их совету отменить эту тему, публично извиниться и наконец понять, что информация — это не безвесная масса. Это потенциальный элемент оружия.

Всем командирам и руководителям учреждений еще раз в качестве элементарного обучения по безопасности: защищайте лицо так же, как защищаете координаты фронта.

Иногда кажется, что предатель не должен приезжать из Москвы или Минска, он уже давно находится в удобной телевизионной студии, с аккредитацией прессы и микрофоном, крича: «Покажи еще раз, как ты летаешь на дроне!»

Оставить комментарий

(9)
  • A
    Aleks
    20-го октября

    Не надо ничего мерить .Офицеры СС еврея Гейдриха,главы этой службы,на ощупь определяли по черепу кто есть кто... 😀

    13
    1
  • A
    Aleksandr
    20-го октября

    Если у вас украдут машину, то знаете куда эффективно обратиться? К какому нибудь офицеру в ФСБ России! Вот зря товарищ поднимает шум. Там то всё про всех знают. Чай не дураки в спецслужбах сидят! Единственная причина почему надо раздуть этот пожар - это запугать общественность репрессиями со стороны государства! И, что интересно, эти репрессии легко примут именно латыши! Вы мне не покажите и 10 отважных латыша, которые скажут, что власть не права! И поделом!

    52
    5
  • С
    Сарказм
    Aleksandr
    20-го октября

    Открой любое латышское СМИ увидишь таких десяток в авторах+100500 в комментариях. В странах, где существует свобода слова люди обычно всегда недовольны властью, причем любой, и не стесняются это высказывать. В отличие от столь любимой тобой РФ, где любимое тобой ФСБ за этим очень бдит и за неправильный лайк лет на пяток уехать можно далеко из а казенный счет, прецеденты имеются. Поэтому там либо молчат в тряпку, либо бурно одобряют политику горячо любимого ладымладимыча.

    7
    37
  • С
    Сарказм
    20-го октября

    Ну вообще совершенно прав автор, незачем давать кому-то ни было такую инфу. В Израиле вон даже лица военных летичков не показывают никогда (интервью они дают либо в летном шлеме с очками на все лицо, либо лица заблюрены), хотя казалось бы им-то чего... Пора привыкать к новой реальности, мирная Европа закончилась 24.02.2022 (на самом деле даже раньше, в 2014, но тогда не до всех дошло).

    9
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го октября

    У этого экземпляра просто проблемы с женой (или с кем он там спит). Не зря же он всё премя причитает - "враги спят с нами в одной постели". Пусть уже примет таблетку и садится писать женский эротический роман "В постели с врагом"...

    84
    4
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    20-го октября

    По себе не суди

    3
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    «Покажи еще раз, как ты летаешь на дроне!» -- Если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    61
    3
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    У тебя,видимо,есть опыт

    2
    7
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го октября

    Больше! Больше!!! Больше истерии!!! Мечтаю когда кристальночерепных аж подкидывать и колотить о землю начнёт от подобной шизы. И штангенциркули нонстоп. Черепа на латышскость мерить и подозрительный взгляд с прищуром вокруг-кого оплели сегодня кремлёвские щупальца?!

    79
    5
Читать все комментарии

