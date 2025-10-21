Baltijas balss logotype
Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро

Rietumu Banka также увеличил кредитную линию West Kredit до 50 миллионов евро.

Это позволит значительно расширить кредитование для создания и развития малых и средних предприятий, приобретения и реконструкции недвижимости, реализации проектов возобновляемой энергии и других целей клиентов West Kredit. Увеличение объема залоговых требований и кредитной линии свидетельствует об активном развитии и потенциале дальнейшего роста компании West Kredit. "West Kredit является одним из крупнейших и наиболее опытных участников отрасли альтернативного финансирования, развитие которой сегодня для Латвии крайне важно. Это позволяет воплощать в жизнь многие планы и идеи, которые иначе остались бы нереализованными: начинать и развивать свой бизнес, приобретать современное жилье, повышать качество жизни», - говорит председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.

"Благодаря продуктивному многолетнему сотрудничеству с Rietumu Banka наши клиенты имеют возможность получать крупные долгосрочные кредиты, в том числе с фиксированными ставками, эффективно планировать свою деятельность, развивать новые проекты и выходить на новые рынки", – отмечает Артур Силантьев, член Правления West Kredit.

West Kredit в настоящее время предлагает предприятиям и частным лицам как небольшие, так и более крупные кредиты – на сумму до 500 тысяч евро. Частные лица могут получить ипотечный кредит с фиксированной конкурентоспособной ставкой для приобретения недвижимости и других целей. Клиенты компании могут также воспользоваться услугами рефинансирования и объединения кредитов для более эффективного управления своими финансами.

В ближайших планах West Kredit – окончание строительства и открытие собственного нового современного главного офиса для клиентов в центре Риги.

Читайте нас также:
#кредиты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

