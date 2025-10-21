Сколько стоят ваши вещи? Нет, не те которые вы покупаете, а те, которые просто лежат дома.

Каждый лишний ящик, чемодан или коробка с “нужными вещами” занимают место, за которое вы ежемесячно платите. В Риге, где каждый квадратный метр обходится всё дороже, хранить ненужное дома - значит переплачивать за воздух.

Каждый второй житель столицы ощущает, что живет в переполненном доме. Шкафы ломятся, балкон превратился в кладовку, а велосипед занимает половину коридора. Вещи вроде бы нужные, но их слишком много. Но есть способ увеличить жилплощадь без переезда: освободить квартиру и убрать те вещи, которые не нужны каждый день.

Для таких ситуаций в Риге становится популярным сервис self-storage или боксы для хранения вещей. Это новый формат хранения, который уже стал привычным в Европе. Это личная «вторая кладовка» за пределами квартиры. Здесь рижане хранят сезонную одежду, мебель, шины, документы или даже товары для бизнеса.

Такое решение предлагает NOLIKTAVA1 - сеть безопасных хранилищ, где люди с комфортом оставляют вещи.

Как это работает

Выбираете бокс в аренду нужного размера - от 1,5 до 72 м³, завозите вещи, закрываете бокс на личный замок и наслаждаетесь свободной квартирой. Сервисом легко пользоваться и по сравнению со стандартными методами хранения он имеет такие преимущества:

Доступ 24/7

Для клиентов self-storage NOLIKTAVA1 предлагает круглосуточный доступ к территории. Теперь вы сами выбираете время: заезжайте, забирайте или выгружайте вещи, когда удобно.

Безопасность

Территория охраняется, ведётся видеонаблюдение и есть физическая охрана. Вещи надёжно защищены от случайных повреждений или несанкционированного доступа.

Гибкость

Нужно больше места? Возьмите бокс побольше.

Вещей стало меньше? Переходите на меньшее хранилище.

Self-storage = свобода: можно закончить аренду, когда захотите. Никаких скрытых условий и бумажной волокиты.

Оформление занимает 15 минут и зарезервировать хранилище можно на сайте noliktava1.lv. Сейчас NOLIKTAVA1 предлагает лучшие цены на хранение в Риге.

На сайте вам ответят на все вопросы: помогут подобрать нужный размер, анимации подскажут, сколько места нужно для ваших вещей и вы можете рассчитать площадь, чтобы понять, какой бокс подойдет в вашей ситуации.

Арендовать self-storage NOLIKTAVA1 можно на любой срок - от месяца до года. Срок зависит только от ваших нужд. У компании есть локации в 10 районах Риги и Юрмале, а это значит, что ближайшее хранилище, скорее всего, находится в 5-10 минутах от вашего дома или работы.

Что жители Риги хранят в боксах

Self-storage в столице становится популярнее с каждым годом. Чтобы понять почему, расскажем как люди используют такие хранилища.

1. Люди хранят вещи, которые не нужны каждый день.

Сезонная одежда, обувь, чемоданы, новогодние украшения, резина от машины - эти предметы используются только в определенные сезоны, поэтому их логично хранить вне квартиры. Дом сразу становится просторнее. Для таких нужд люди используют небольшие, доступные по цене хранилища, размером 1,5 - 6,5 м³, которые вмещают в себя большое количество вещей.

2. Во время ремонта или переезда.

Квартира превращается в склад для коробок и мебели? Пора временно перевезти предметы в self-storage, а после ремонта вернуть обратно в чистое пространство. Используйте хранилище как промежуточное место, если ждёте новую квартиру или планируете переезд. NOLIKTAVA1 также предлагает услуги грузчиков, чтобы снять с клиентов лишние заботы.

3. Вы надолго уезжаете.

Учёба, работа за границей, долгие поездки - оставлять вещи у друзей некомфортно, не хочется в лишний раз их тревожить, а платить за квартиру ради чемоданов бессмысленно. Мини-склад решает и эту проблему: вещи в сохранности, а вы свободны.

4. Для хобби или бизнеса.

Люди хранят в боксах спортивный инвентарь, а также инструменты, товары для интернет-магазина. Вещи под рукой, но не мешают жить.

Выгодно ли арендовать мини-склад?

Если посчитать, сколько стоит 5-10 кв. м в арендованной или приобретенной квартире, становится очевидно: хранить вещи дома - дорогое удовольствие. Аренда бокса в self-storage обходится в разы дешевле, при этом вы получаете те же дополнительные метры, только за пределами квартиры.

В итоге, вы почувствуете как дома становится легко дышать.

Когда исчезают лишние коробки и пакеты, освобождается не только место, но и появляется ощущение покоя. Простор - это не только квадратные метры, это и качество жизни.

Чтобы почувствовать эту легкость, вовсе не нужно переезжать. Достаточно оставить часть вещей там, где им будет надёжно - в хранилище NOLIKTAVA1.

Процесс для клиента выполняется в три шага: выбрать размер, оформить свое хранилище онлайн, и завезти вещи. Квартира снова свободна. Жить становится легче, а квартира - больше.

Для тех, кто дочитал до этого места, у нас есть приятный бонус:

NOLIKTAVA1 дарит 100% скидку на первый месяц аренды при оформлении договора на год.

Просто назовите менеджеру промокод 1MENESIS и получите месяц хранения бесплатно. Подробнее о хранилищах, доступных размерах и условиях - на сайте noliktava1.lv и по телефону +371 25 331 451.

Свяжитесь с NOLIKTAVA1 по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы получить самые выгодные условия на хранения в Риге.

Оплаченная публикация