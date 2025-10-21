Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ваша квартира кажется меньше - куда пропадают квадратные метры? 0 818

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему ваша квартира кажется меньше - куда пропадают квадратные метры?

Сколько стоят ваши вещи? Нет, не те которые вы покупаете, а те, которые просто лежат дома.

Каждый лишний ящик, чемодан или коробка с “нужными вещами” занимают место, за которое вы ежемесячно платите. В Риге, где каждый квадратный метр обходится всё дороже, хранить ненужное дома - значит переплачивать за воздух.

Каждый второй житель столицы ощущает, что живет в переполненном доме. Шкафы ломятся, балкон превратился в кладовку, а велосипед занимает половину коридора. Вещи вроде бы нужные, но их слишком много. Но есть способ увеличить жилплощадь без переезда: освободить квартиру и убрать те вещи, которые не нужны каждый день.

noliktava1_2.jpg

Для таких ситуаций в Риге становится популярным сервис self-storage или боксы для хранения вещей. Это новый формат хранения, который уже стал привычным в Европе. Это личная «вторая кладовка» за пределами квартиры. Здесь рижане хранят сезонную одежду, мебель, шины, документы или даже товары для бизнеса.

Такое решение предлагает NOLIKTAVA1 - сеть безопасных хранилищ, где люди с комфортом оставляют вещи.

noliktava1_3.jpg

Как это работает

Выбираете бокс в аренду нужного размера - от 1,5 до 72 м³, завозите вещи, закрываете бокс на личный замок и наслаждаетесь свободной квартирой. Сервисом легко пользоваться и по сравнению со стандартными методами хранения он имеет такие преимущества:

Доступ 24/7

Для клиентов self-storage NOLIKTAVA1 предлагает круглосуточный доступ к территории. Теперь вы сами выбираете время: заезжайте, забирайте или выгружайте вещи, когда удобно.

noliktava1_4.jpg

Безопасность

Территория охраняется, ведётся видеонаблюдение и есть физическая охрана. Вещи надёжно защищены от случайных повреждений или несанкционированного доступа.

Гибкость

Нужно больше места? Возьмите бокс побольше.

Вещей стало меньше? Переходите на меньшее хранилище.

noliktava1_5.jpg

Self-storage = свобода: можно закончить аренду, когда захотите. Никаких скрытых условий и бумажной волокиты.

Оформление занимает 15 минут и зарезервировать хранилище можно на сайте noliktava1.lv. Сейчас NOLIKTAVA1 предлагает лучшие цены на хранение в Риге.

noliktava1_6.jpg

На сайте вам ответят на все вопросы: помогут подобрать нужный размер, анимации подскажут, сколько места нужно для ваших вещей и вы можете рассчитать площадь, чтобы понять, какой бокс подойдет в вашей ситуации.

Арендовать self-storage NOLIKTAVA1 можно на любой срок - от месяца до года. Срок зависит только от ваших нужд. У компании есть локации в 10 районах Риги и Юрмале, а это значит, что ближайшее хранилище, скорее всего, находится в 5-10 минутах от вашего дома или работы.

noliktava1_7.jpg

Что жители Риги хранят в боксах

Self-storage в столице становится популярнее с каждым годом. Чтобы понять почему, расскажем как люди используют такие хранилища.

noliktava1_8.jpg

1. Люди хранят вещи, которые не нужны каждый день.

Сезонная одежда, обувь, чемоданы, новогодние украшения, резина от машины - эти предметы используются только в определенные сезоны, поэтому их логично хранить вне квартиры. Дом сразу становится просторнее. Для таких нужд люди используют небольшие, доступные по цене хранилища, размером 1,5 - 6,5 м³, которые вмещают в себя большое количество вещей.

2. Во время ремонта или переезда.

Квартира превращается в склад для коробок и мебели? Пора временно перевезти предметы в self-storage, а после ремонта вернуть обратно в чистое пространство. Используйте хранилище как промежуточное место, если ждёте новую квартиру или планируете переезд. NOLIKTAVA1 также предлагает услуги грузчиков, чтобы снять с клиентов лишние заботы.

noliktava1_9.jpg

3. Вы надолго уезжаете.

Учёба, работа за границей, долгие поездки - оставлять вещи у друзей некомфортно, не хочется в лишний раз их тревожить, а платить за квартиру ради чемоданов бессмысленно. Мини-склад решает и эту проблему: вещи в сохранности, а вы свободны.

4. Для хобби или бизнеса.

Люди хранят в боксах спортивный инвентарь, а также инструменты, товары для интернет-магазина. Вещи под рукой, но не мешают жить.

noliktava1_10.jpg

Выгодно ли арендовать мини-склад?

Если посчитать, сколько стоит 5-10 кв. м в арендованной или приобретенной квартире, становится очевидно: хранить вещи дома - дорогое удовольствие. Аренда бокса в self-storage обходится в разы дешевле, при этом вы получаете те же дополнительные метры, только за пределами квартиры.

В итоге, вы почувствуете как дома становится легко дышать.

noliktava1_11.jpg

Когда исчезают лишние коробки и пакеты, освобождается не только место, но и появляется ощущение покоя. Простор - это не только квадратные метры, это и качество жизни.

Чтобы почувствовать эту легкость, вовсе не нужно переезжать. Достаточно оставить часть вещей там, где им будет надёжно - в хранилище NOLIKTAVA1.

noliktava1_12.jpg

Процесс для клиента выполняется в три шага: выбрать размер, оформить свое хранилище онлайн, и завезти вещи. Квартира снова свободна. Жить становится легче, а квартира - больше.

Для тех, кто дочитал до этого места, у нас есть приятный бонус:

NOLIKTAVA1 дарит 100% скидку на первый месяц аренды при оформлении договора на год.

Просто назовите менеджеру промокод 1MENESIS и получите месяц хранения бесплатно. Подробнее о хранилищах, доступных размерах и условиях - на сайте noliktava1.lv и по телефону +371 25 331 451.

noliktava1_13.jpg

Свяжитесь с NOLIKTAVA1 по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы получить самые выгодные условия на хранения в Риге.

Оплаченная публикация

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
3
0
0
0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Государство закручивает гайки частному строительству
Изображение к статье: Государство закручивает гайки частному строительству
Синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни
Изображение к статье: Синоптики рассказали, какими будут ближайшие дни
По дороге в школу подросток в Гарсене столкнулся с неожиданным – у дома он увидел волков
Изображение к статье: По дороге в школу подросток в Гарсене столкнулся с неожиданным – у дома он увидел волков
Больная Латвия: в следующем году в стационар лучше не попадать. Почему?
Изображение к статье: Больная Латвия: в следующем году в стационар лучше не попадать. Почему? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду существенных осадков не ожидается
В среду существенных осадков не ожидается 85
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (15-21 октября) Эксклюзив!
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (15-21 октября) 261
Изображение к статье: «Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
«Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики 3141
Изображение к статье: Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро 7 1516

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 23
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 23
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 22
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 23
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео