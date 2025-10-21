Пока в медицине в целом не хватает денег, некоторые врачи получают по 41 тысяче евро в месяц, пишет Latvijas Avīze.

Портал "Puaro.lv" опубликовал топ-300 самых больших зарплат в латвийской медицине. В этом списке значатся десять врачей - радиологов, хирургов, ортодонтов и стоматологов, месячный доход которых до вычета налогов составляет от 20 до 30 тысяч евро, а возглавляет его радиолог, заработавший в 2024 году 490 419 евро (7160 евро - в государственных медицинских учреждениях, а 483 259 евро - в частном секторе), то есть в среднем почти 41 тысячу евро в месяц.

На втором месте - пластический хирург, доходы которого составили 304 945 евро, в том числе 154 330 евро заработаны в частном секторе, а 150 615 евро - в муниципальном медицинском учреждении. Довольно много также медиков, которые зарабатывают в месяц около 10 тыс. евро.

Список составлен по данным Службы государственных доходов и анонимизирован: фамилии и конкретные места работы врачей не указаны - названы только профессии и общий годовой доход.

Радиолог Рижской Восточной клинической университетской больницы и главный специалист Минздрава по радиологии Атис Сваре считает, что опубликованные "Puaro.lv" материалы без дополнительных пояснений - "не очень красивая провокация".

"Если речь идет о радиологе, который способен заработать полмиллиона в год, то, скорее всего, это врач, который работает не только в Латвии, но и за рубежом, а здесь платит налоги. Известно, что радиологи входят в десятку самых высокооплачиваемых специальностей в мире", - отметил Сваре.

Также нужно учитывать то, что радиологов не хватает, и они в любой момент могут перейти в частный сектор. Кроме того, у специалистов разная продуктивность. "Я, к сожалению, не способен зарабатывать двадцать-тридцать тысяч, хотя работаю много", - отметил Сваре. Другие радиологи, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что в Латвии радиолог получает примерно 9-10 тыс. евро в месяц.