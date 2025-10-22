Учреждения должны будут отвечать на полученные заявления по существу в течение семи рабочих дней, гласят поправки к Закону о заявлениях. Их уже одобрила в окончательном чтении Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям, сообщает пресс-служба парламента. Изменения призваны уменьшить бюрократию в общении жителей Латвии с учреждениями и ускорить получение ответов. Сейчас на подготовку ответов отводится месяц.

В свою очередь, если для подготовки ответа учреждению необходимо получить дополнительную информацию, связаться с другими учреждениями или проанализировать и обработать большой объем информации, срок ответа сможет составить до 15 рабочих дней, указано в аннотации в поправкам.

Поправки также предусматривают, что учреждение сможет переслать заявление, не входящее в его компетенцию, другому учреждению в течение пяти рабочих дней. Если, по мнению учреждения, целесообразнее не пересылать заявление, оно может сообщить заявителю, в какое другое учреждение ему обратиться. Пока же заявитель должен быть уведомлен о пересылке заявления в другое учреждение в течение семи рабочих дней с момента получения заявления.

Ответы на заявления — частью создания и реализации государственной политики, это входит в основные обязанности госслужащих. Предлагаемые поправки призваны сократить бюрократию при рассмотрении заявлений, упростить и ускорить процесс, а также, как ожидается, это улучшит взаимодействие граждан с госучреждениями, указали авторы поправок в аннотации к законопроекту.

Планируется, что изменения вступят в силу с будущего года и коснутся заявлений, которые учреждения получат после 1 января.

Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен одобрить Сейм в окончательном чтении.