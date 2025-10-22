Baltijas balss logotype
Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику

Занятость пожилых людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, является важным инструментом для стимулирования экономического роста. Поэтому организация «Латвийское объединение сообществ сеньоров» (LSKA) считает, что вопрос трудовой активности людей старшего возраста необходимо обсуждать и на уровне законодателей.

«Стремительное старение общества показывает, что время, когда более длительное участие пенсионеров в рынке труда станет необходимостью, может наступить раньше, чем мы думаем», — отмечает заместитель председателя правления LSKA Лилита Калная.

По её словам, для большинства работающих пенсионеров оплачиваемая работа — это финансовая необходимость, и для них важен каждый цент. Если государство хочет мотивировать людей оставаться на рынке труда и после достижения пенсионного возраста, следует рассмотреть возможность введения специальных налоговых льгот для этой возрастной группы, сохранив при этом необлагаемый минимум пенсии.

«Сейчас у работающих пенсионеров есть возможность разделить необлагаемый минимум — 1000 евро — на две части: половину применить к пенсии, другую — к зарплате. Можно также не делить и использовать всю сумму для пенсии. Хотя этот необлагаемый минимум является значительным подспорьем, для работающих пенсионеров его следовало бы увеличить. Например, в Германии с будущего года планируется не облагать налогом доходы работающих пенсионеров до 2000 евро», — поясняет Калная.

Председатель подразделения LSKA «Сейм сеньоров» Барба Гиргенсоне подчёркивает, что польза от занятости пожилых людей заключается не только в том, что они продолжают работать, когда могли бы уйти на заслуженный отдых, но и в взаимодействии поколений на рабочем месте. «Сеньоры могут быть более опытными, чем молодёжь, и их навыки часто лучше соответствуют потребностям компании. Кроме того, и предприятие, и его сотрудники выигрывают от передачи знаний старшего поколения. Синергия, возникающая при сочетании умений молодых и пожилых работников, способна повысить производительность и инновационный потенциал предприятия», - говорит Гиргенсоне. - LSKA всегда отстаивало позицию, что жизненный опыт и знания сеньоров - это ценность, которую нельзя просто “пустить по ветру».

Рост так называемого «серебряного поколения» — не только латвийская проблема. Аналогичные тенденции наблюдаются по всему миру. Поэтому, по мнению LSKA, общество и государственная политика должны наконец увидеть и интегрировать этих людей во все сферы жизни.

Статистика подтверждает тревожные тенденции: в 2024 году доля жителей в возрасте 65 лет и старше составила 21,9% от общего населения, увеличившись за год на 0,5%. В то же время доля детей в возрасте до 14 лет снизилась на 0,3%. Из-за превышения смертности над рождаемостью население Латвии за прошлый год сократилось на 13,8 тысячи человек. «Эти цифры — серьёзный сигнал тревоги», — подчёркивает LSKA.

Организация считает, что в условиях демографических перемен и их влияния на рынок труда необходимо уделять больше внимания возможностям пожизненного обучения для сеньоров, закреплённым на законодательном уровне, а также развивать долгосрочную политику занятости и систему здравоохранения для пожилых людей.

#пенсионеры #рынок труда
Оставить комментарий

Видео