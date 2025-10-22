Baltijas balss logotype
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 0 29

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов

В пятницу, 31 октября, состоится 29-я встреча представителей правительства и Совета иностранных инвесторов в Латвии, сообщили в Государственной канцелярии.

Правительство и инвесторы обсудят инвестиционную среду в Латвии и меры по ее совершенствованию, чтобы обеспечить условия для успешной деятельности иностранных инвесторов в стране.

Об итогах встречи на пресс-конференции расскажут премьер-министр Эвика Силиня и председатель правления Совета иностранных инвесторов Рейнхольд Шнейдер.

Как отметили в Госканцелярии, совместная цель правительства и Совета иностранных инвесторов - укрепление конкурентоспособности Латвии, привлечение иностранных инвестиций и улучшение предпринимательской среды.

Согласно данным Латвийского агентства инвестиций и развития, в настоящее время в стране на разных стадиях реализации находятся 179 иностранных инвестиционных проектов с общим инвестиционным потенциалом на сумму более 16 млрд евро, которые предусматривают создание 6678 новых рабочих мест. 37 проектов относятся к оборонной промышленности, их общий инвестиционный потенциал составляет около 1,5 млрд евро.

Ежегодные встречи правительства и Совета иностранных инвесторов проводятся с 1999 года в целях улучшения бизнес-среды и содействия дальнейшему притоку инвестиций.

#инвестиции
Оставить комментарий

