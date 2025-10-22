Переход на зимнее время в Латвии в этом году произойдет 26 октября. Это означает, что стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Когда происходит переход на зимнее время?

Переход традиционно осуществляется в последнее воскресенье октября. Следовательно, в этом году стрелки часов нужно будет перевести назад 26 октября в 4:00 утра. Это касается только тех часов, которые не подключены к интернету и не переводятся автоматически. На «умных» устройствах время изменится само.

Когда Латвия вернется к летнему времени?

Обратный переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта 2026 года — то есть, 29 марта в 3:00 ночи стрелки нужно будет перевести на один час вперед.

Зачем переводить часы?

Порядок перехода на летнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года №1010 «О переходе на летнее время».

Европейский парламент и Совет ЕС 19 января 2001 года приняли директиву, устанавливающую единые даты начала и окончания летнего времени для всех стран-членов Европейского союза.

Недовольных больше

К слову: согласно опросу, проведённому Norstat, переход с летнего на зимнее время заметно влияет на самочувствие многих жителей Латвии. 18% респондентов признались, что чувствуют сильное воздействие смены времени, а ещё 38% отметили, что она их «скорее влияет». Лишь 13% уверены, что перевод часов никак не отражается на их самочувствии.