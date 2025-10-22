Переход на зимнее время в Латвии в этом году произойдет 26 октября. Это означает, что стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.
Когда происходит переход на зимнее время?
Переход традиционно осуществляется в последнее воскресенье октября. Следовательно, в этом году стрелки часов нужно будет перевести назад 26 октября в 4:00 утра. Это касается только тех часов, которые не подключены к интернету и не переводятся автоматически. На «умных» устройствах время изменится само.
Когда Латвия вернется к летнему времени?
Обратный переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта 2026 года — то есть, 29 марта в 3:00 ночи стрелки нужно будет перевести на один час вперед.
Зачем переводить часы?
Порядок перехода на летнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года №1010 «О переходе на летнее время».
Европейский парламент и Совет ЕС 19 января 2001 года приняли директиву, устанавливающую единые даты начала и окончания летнего времени для всех стран-членов Европейского союза.
Недовольных больше
К слову: согласно опросу, проведённому Norstat, переход с летнего на зимнее время заметно влияет на самочувствие многих жителей Латвии. 18% респондентов признались, что чувствуют сильное воздействие смены времени, а ещё 38% отметили, что она их «скорее влияет». Лишь 13% уверены, что перевод часов никак не отражается на их самочувствии.
