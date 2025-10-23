Baltijas balss logotype
Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже 12 2003

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже

Нет оснований считать, что люди в Латвии не могут выучить латышский язык, заявила министр иностранных дел Байба Браже в четверг в дебатах по докладу правительства перед парламентом о прогрессе в сохранении государственного языка.

По ее словам, с момента вступления в должность в правительстве премьер-министра Эвики Силини в центре внимания ее и дипломатической службы находятся безопасность Латвии, экономический рост, поддержка Украины и жителей Латвии как внутри страны, так и за ее пределами.

Браже отметила, что Латвия - единственная страна в мире, где возможно дальнейшее развитие латышского языка, и никто больше не будет его защищать. Она подчеркнула, что даже в годы оккупации дипломаты в изгнании продолжали работать на латышском языке, сохраняя преемственность государства и языка.

Министр иностранных дел подчеркнула, что после восстановления независимости дипломатическая служба помогла привлечь международное финансирование и поддержку для обучения латышскому языку, что способствовало более широкому пониманию и поддержке укрепления языка в системе образования.

Она напомнила, что за пределами Латвии проживает более 420 000 соотечественников, и поддержка диаспоры и обучения латышскому языку является одним из приоритетов дипломатической службы. Латышский язык преподается в школах и университетах диаспоры в Европе, Америке и Азии, в том числе в Корее и Японии. Министр иностранных дел отметила, что, например, студенты в Корее и Японии могут выучить латышский язык, и нет причин думать, что это не под силу жителям Латвии.

Браже добавила, что латышский язык - основа нашей идентичности, и это понимает и государство-агрессор Россия, которое стремится восстановить свою империю и стереть идентичность украинского народа. Она отметила, что украинский язык запрещен на оккупированных территориях Украины - та же политика русификации, которой подвергались и латыши. Она заверила, что МИД Латвии продолжит защищать латышский язык и опровергать ложь России о Латвии.

#мид латвии #латышский язык
Оставить комментарий

(12)
  • З
    Злой
    23-го октября

    А на фига он нужен?

    7
    3
  • З
    Злой
    23-го октября

    Когда она вступила в должность, многие надеялись на новый порноролик, а она обманула!

    3
    3
  • ПН
    ПсихНо НеИдиот
    23-го октября

    Вскоре уже давно говорят на английском языке евросоюза и в латвии чсе услуги и документооборот обязаны предоставлять на английском любому жителю еврозоны...

    5
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    23-го октября

    Русские будут мучатся,но не будут учить язык.Себе назло.В России тоже один гос.язык,поймите Вы это!И никто с бурятом,калмыком,или чукчей не будет говорить на их языке.Никто их просто не поймет,если не выучат гос.язык -русский.Ни в магазине,ни в банкомате,ни в больнице-НИГДЕ!Так что будте добры.

    1
    17
  • пк
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    23-го октября

    "Орел никогда не терял понапрасну так много времени, как тогда, когда согласился учиться у вороны." (с) Уильям Блейк.

    6
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    23-го октября

    Непонимание очевидного - это твоя личная черта или менталитет такой? Тебе уже сказали: русские в подавляющем большинстве знают латышский язык (я не говорю про стариков, которым уже и свой-то язык вспомнить порой сложно)! Знают, но не используют. И это принципиально - потому что вы его навязываете, как газовые камеры в Освенциме. Даже латышская молодежь переходит на английский. Тут страна может рухнуть в банкротство, пока вы зудите о "госъязыке под майонезом"! Кинули для таких, как ты, замануху, как морковку в свиной загон - и все, радостно похрюкивая, бросились в борьбу! А тем временем ваши "носители языка" из Сейма, Кабмина и прочих институций окончательно доразворуют Латвию...

    9
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Прошла в жизни огонь, воду и медные трубы! И теперь я, как канджа – весёлая, крепкая и сногсшибательная.

    10
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    "после восстановления независимости дипломатическая служба помогла привлечь международное финансирование и поддержку для обучения латышскому языку". Как узнать, когда министр врёт? А у него губы шевелятся. Или и вправду не помнит, когда появились первые бесплатные курсы латышского? Или не знает, как тот же Игорь Кузьмук еще до своего депутптства бегал по коммерсантам и выклянчивал копеечки, чтобы учителей оплатить? Нет, всё-таки эта дама - настоящая комсомолка образца конца 80-х - врёт, как дышит, легко и естественно.

    69
    1
  • Ш
    Шурик
    Мимо проходил
    23-го октября

    Был такой факт ... Ес несколько миллионов выделял , только Саэйма потратила их на курсы для учителей латышского языка ( мол их надо научить как это делать ) , а русские им потом за обучение на курсах заплатят ... Так потом и на организацию этих платных курсов забили ибо муторно с "этими" возиться !

    14
    1
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Все это называется Окно Овертона. Если постоянно говорить населению о значимости латышского языка,потом населению обыдляченному новейшим образованием,то это население начинает видеть только ,,проблему,,латышского языка ,но не видит и не слышит других проблем,без решения которых страна уже не страна. И не думает,а кому это выгодно,что вполне устраивает власть ,которой Латвия нужна только как дойная корова .Будут доить бюджет и деньги Евросоюза пока есть возможность,а потом ...А потом суп с котом или историческая Родина ,а может и другая страна,ведь это люди мира.👅👽😈

    56
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Нет оснований считать, что некто Байба Браже не может поумнеть. Но каждый раз, когда она открывает рот, эти основания появляются.

    59
    2
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    23-го октября

    Мне нравится, когда гордятся уехавшими. 420к патриотов заграницей жаждут сохранить язык, ждут наверное когда смннится двадцать правительств, чтоб вернуться и возродить страну

    73
    2
Читать все комментарии

