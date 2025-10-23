Baltijas balss logotype
Никаких испанских слизней! В Риге новые правила сбора опавших листьев

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никаких испанских слизней! В Риге новые правила сбора опавших листьев

С 1 по 30 ноября Рижская дума обеспечит жителям возможность бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников в 34 пунктах по различным районам города. Однако в этом году введено новое требование — в сдаваемых листьях не должно быть испанских слизней, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Пункты приёма будут работать в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых местах — и в рабочие дни.

Список мест приёма листьев дополнен четырьмя новыми точками по предложениям жителей: на участке параллельной улицы вдоль Виенибас гатве между домами 120 и 116, у дома по улице Огрес 8, на разворотном кольце в конце улицы Лаивиниеку, а также на перекрёстке улиц Балта базницас и Вецакю проспектс.

Некоторые ранее действовавшие пункты были закрыты по разным причинам, однако рядом с ними открыты новые.

Муниципалитет напоминает, что запрещено привозить и оставлять листья вне времени работы пунктов, а также сдавать их в мешках — листья необходимо высыпать в размещённые контейнеры или в специализированные мусоровозы. Листья не должны содержать примесей других отходов, и после сдачи мешки необходимо забрать с собой. В пункты нельзя привозить бытовую технику, мебель, строительный мусор или листья, смешанные с бытовыми отходами.

В связи с активным распространением испанских слизней в Риге, введено дополнительное требование: листья с присутствием этих вредителей приниматься не будут. Если при сдаче будет обнаружено их наличие, приём будет отклонён.

Работу в пунктах приёма будет координировать Отдел содержания Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы. Сотрудники будут следить за порядком, организовывать процесс приёма листьев, контролировать работу спецтехники и по возможности помогать жителям, особенно пожилым людям.

На местах также будет усилено патрулирование Рижской муниципальной полицией, чтобы предотвратить несанкционированный выброс отходов.

В 2024 году таким образом было собрано 3301 тонна листьев, в 2023 году — 2769 тонн.

Список пунктов приёма и график их работы доступны на сайте самоуправления: www.riga.lv.

#рига
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    23-го октября

    «Если при сдаче будет обнаружено их (испанских слизней наличие, приём будет отклонён». И сдающий человек должен будет вывозить своих слизней в другие места, где их раньше отродясь не было. Зато теперь — будут. Домбрава, это таоя работа? Похоже на то, что в Латвиии идиотизм бывает не только врождённый, но и приобретённый, то есть заимствованнйы.

    14
    2

