То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку

Почётный караул у латвийского памятника Свободы — одна из «визитных карточек» Риги, за которой ежедневно наблюдают сотни туристов и местных жителей. Однако многие заметили, что иногда на привычном месте солдат просто нет.

«То они есть, то их нет!» — недоумевают жители. Один из читателей портала Jauns.lv написал: «Почему почётного караула у памятника Свободы нет каждый день, когда туристы хотят сфотографироваться, а сегодня — под дождём и ветром — они стоят?»

Представитель Национальных вооружённых сил, старший сержант Янис Кагис, объяснил, что караул у памятника выставляется ежедневно — с 10:00 до 16:00, включая выходные. Смена караула происходит каждый час, а с сентября 2004 года солдаты также патрулируют территорию у памятника каждые полчаса.

Однако почётный караул не выставляют или снимают, если:

температура воздуха превышает +25 °C или опускается ниже −10 °C; скорость ветра превышает 10 м/с; идёт снег или метель, и при этом скорость ветра больше 5 м/с; наблюдается сильный дождь. В таких погодных условиях почётный караул не несёт службу ни у памятника Свободы, ни у Рижского замка.

Немного истории

Почётный караул у памятника Свободы появился с момента его открытия — 18 ноября 1935 года. 21 июля 1940 года, вскоре после того, как латвийское правительство приняло ультиматум СССР и в Ригу вошла Красная армия, караул был снят. Традицию возобновили только спустя десятилетия — 11 ноября 1992 года.

