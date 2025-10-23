В случае возникновения угрозы воздушное пространство Латвии может быть закрыто очень быстро, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления ГАО «Латвийское воздушное сообщение» (LGS / Latvijas gaisa satiksme) Давидс Тауриньш.

Он подчеркнул, что LGS совместно с Национальными вооружёнными силами (НВС) разработали соответствующие процедуры формирования закрытых для полётов зон. «Но в разных зонах могут быть разные условия — в зависимости от размера летательного аппарата, высоты, географической зоны, местоположения и так далее», — добавил Тауриньш.

Он также пояснил, что решение о закрытии восточной границы в тёмное время суток принято с определёнными условиями.

«Одно из важнейших условий, которое может повлиять — это высота полёта. Воздушное пространство закрыто до высоты шести километров, и это означает, что ниже шести километров летать нельзя никому, кроме специальной авиации. В то же время коммерческие воздушные суда летают выше, поэтому на коммерческую авиацию это не влияет», — пояснил Тауриньш.

Отвечая на вопрос о роли LGS в развитии системы защиты от дронов, Тауриньш указал, что одним из направлений является тесное сотрудничество с рижским аэропортом и правоохранительными органами, чтобы максимально снизить негативное влияние дронов на работу аэропорта и воздушного движения. Он подчеркнул, что согласно нормативам оборудование LGS входит в состав критически важной инфраструктуры.

«Здесь есть два аспекта. Один — это обнаружение дронов. Второй — определить, насколько дрон опасен, и, если он действительно представляет угрозу, провести его деактивацию. В этой сфере налажено тесное сотрудничество с аэропортом и правоохранительными органами. В последнее время люди, управляющие такими летательными аппаратами, всё чаще находятся под контролем правоохранительных учреждений», — пояснил руководитель LGS.

Он добавил, что служба безопасности аэропорта планирует очень активно участвовать в возможном процессе деактивации дронов, при этом подчеркнув, что речь не идёт о боевых дронах. Он резюмировал, что существуют различные способы решения этих вопросов с применением электронных средств, однако необходима координация, чтобы не повлиять на работу коммерческих воздушных судов и навигационного оборудования.

ЛЕТА уже сообщала, что в рамках продолжения ограничений в воздушном пространстве Латвии в районе восточной границы с Беларусью и Россией, с 8 октября 2025 года и до последующих решений продолжает действовать запрет на полёты в тёмное время суток — с 20:00 до 7:00.

Решение о частичном закрытии воздушного пространства в тёмное время суток было принято, учитывая случаи нарушения воздушного пространства в других странах НАТО, а также то, что эти ограничения позволяют НВС более детально наблюдать за воздушным пространством, проводить симуляции с применением дронов и противодроновых систем, размещать и тренировать мобильные боевые подразделения.

Ограничения на использование воздушного пространства были введены после того, как в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов, из которых те, что представляли прямую угрозу, были сбиты.

LGS — на 100% государственное предприятие, чья задача — обеспечение пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.