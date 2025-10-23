Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В случае угрозы воздушное пространство Латвии могут закрыть очень быстро 3 437

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В случае угрозы воздушное пространство Латвии могут закрыть очень быстро
ФОТО: Unsplash

В случае возникновения угрозы воздушное пространство Латвии может быть закрыто очень быстро, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления ГАО «Латвийское воздушное сообщение» (LGS / Latvijas gaisa satiksme) Давидс Тауриньш.

Он подчеркнул, что LGS совместно с Национальными вооружёнными силами (НВС) разработали соответствующие процедуры формирования закрытых для полётов зон. «Но в разных зонах могут быть разные условия — в зависимости от размера летательного аппарата, высоты, географической зоны, местоположения и так далее», — добавил Тауриньш.

Он также пояснил, что решение о закрытии восточной границы в тёмное время суток принято с определёнными условиями.

«Одно из важнейших условий, которое может повлиять — это высота полёта. Воздушное пространство закрыто до высоты шести километров, и это означает, что ниже шести километров летать нельзя никому, кроме специальной авиации. В то же время коммерческие воздушные суда летают выше, поэтому на коммерческую авиацию это не влияет», — пояснил Тауриньш.

Отвечая на вопрос о роли LGS в развитии системы защиты от дронов, Тауриньш указал, что одним из направлений является тесное сотрудничество с рижским аэропортом и правоохранительными органами, чтобы максимально снизить негативное влияние дронов на работу аэропорта и воздушного движения. Он подчеркнул, что согласно нормативам оборудование LGS входит в состав критически важной инфраструктуры.

«Здесь есть два аспекта. Один — это обнаружение дронов. Второй — определить, насколько дрон опасен, и, если он действительно представляет угрозу, провести его деактивацию. В этой сфере налажено тесное сотрудничество с аэропортом и правоохранительными органами. В последнее время люди, управляющие такими летательными аппаратами, всё чаще находятся под контролем правоохранительных учреждений», — пояснил руководитель LGS.

Он добавил, что служба безопасности аэропорта планирует очень активно участвовать в возможном процессе деактивации дронов, при этом подчеркнув, что речь не идёт о боевых дронах. Он резюмировал, что существуют различные способы решения этих вопросов с применением электронных средств, однако необходима координация, чтобы не повлиять на работу коммерческих воздушных судов и навигационного оборудования.

ЛЕТА уже сообщала, что в рамках продолжения ограничений в воздушном пространстве Латвии в районе восточной границы с Беларусью и Россией, с 8 октября 2025 года и до последующих решений продолжает действовать запрет на полёты в тёмное время суток — с 20:00 до 7:00.

Решение о частичном закрытии воздушного пространства в тёмное время суток было принято, учитывая случаи нарушения воздушного пространства в других странах НАТО, а также то, что эти ограничения позволяют НВС более детально наблюдать за воздушным пространством, проводить симуляции с применением дронов и противодроновых систем, размещать и тренировать мобильные боевые подразделения.

Ограничения на использование воздушного пространства были введены после того, как в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов, из которых те, что представляли прямую угрозу, были сбиты.

LGS — на 100% государственное предприятие, чья задача — обеспечение пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

Читайте нас также:
#авиа #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Команду о закрытии дать не трудно, а вот , чем реально закрывать будут? Из автоматов стрелять?

    5
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    23-го октября

    Так это они для себя закрывать будут.

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    «Оптимизм – это недостаток информации».

    11
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изображение к статье: То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
Изображение к статье: Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Изображение к статье: В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Изображение к статье: Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Изображение к статье: Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона 1 151
Изображение к статье: Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже
Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже 12 2003
Изображение к статье: «Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России
«Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России 4 1861
Изображение к статье: Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще»
Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще» 2 612

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 31
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео