Цены на проезд в Риге могут вырасти уже с 2026 года 1 1746

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
Латвийское радио 4
Изображение к статье: Цены на проезд в Риге могут вырасти уже с 2026 года

С 2026 года в Риге может подорожать не только вывоз отходов и отопление, но и проезд в общественном транспорте. Об этом в эфире передачи «Открытый разговор» на Latvijas Radio 4 сообщил мэр столицы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»).

«Ясно, что цены на билеты рано или поздно увеличатся. И, конечно, целесообразнее, чтобы это происходило постепенно - каждый год или раз в два года, чем неожиданно в один день они вырастут на 30–40 %», - отметил Клейнбергс.

На вопрос, может ли стоимость билета подняться до 2 евро, мэр ответил, что «не хочет спекулировать цифрами». Он подчеркнул, что нынешняя цена проезда остаётся ниже себестоимости для предприятия Rīgas Satiksme.

«Рига еще и оплачивает транспорт для жителей Яунмарупе. И если Пририжье начнёт участвовать в оплате, мы будем развивать свой транспорт», - добавил мэр.

Кроме тарифов, городские власти планируют масштабные инфраструктурные проекты. Ведётся подготовка к запуску речных трамваев по Даугаве, а также готовится капитальный ремонт Вантового моста. Стоимость работ оценивается примерно в 70 миллионов евро.

#цены #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ГР
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Отлично дотируемому из денег налогоплательщиков и получившего всю инфраструктуру бесплатно опять нехватке финансов, а то что одновременно дублируются маршруты параллельно идут полупустые трам трол и автобус это нормально так никогда денег нехватит уже езди ь некому все уехали или умерли дальше ещё будем мовышать до бесконечности...

    21
    4

