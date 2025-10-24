Baltijas balss logotype
Денег нет: Минздрав задумал ликвидировать в Латвии два уровня больниц 2 3819

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Денег нет: Минздрав задумал ликвидировать в Латвии два уровня больниц

Министерство здравоохранения ЛР настоятельно предлагает перейти на трёхуровневую систему больниц. Это предусмотрено в проекте отчёта министерства «О сети больниц», переданном для общественного обсуждения.

Предлагается перейти с нынешней пятиуровневой системы на три уровня больниц — многопрофильные, региональные и локальные. В частности, в региональных больницах будет обеспечена неотложная помощь по внутренней медицине и хирургии, а в локальных — базовая терапия, уход за хроническими больными и паллиативная помощь.

Кроме того, Минздрав хочет сократить число больных в больницах. Для этого планируют ввести единые критерии наблюдения пациентов, чтобы избежать необоснованных госпитализаций. Будут развивать услуги наблюдения (обсервации), что позволит уменьшить число ненужных госпитализаций и повысить эффективность ухода.

А что происходит сейчас

В Латвии на данный момент существует пятиуровневая система больниц — она определяет, какие услуги и в каком объёме каждая больница обязана предоставлять. Вот эти уровни:

  1. Университетские больницы — например, больница им Страдиня и Восточная больница (бывший «Гайлэзерс»). Здесь лечат всех и от всего.

  2. Региональные многопрофильные больницы – например, Даугавпилсская, Лиепайская, Вентспилсская, Екабпилсская больницы. Обеспечивают неотложную помощь, хирургию, терапию, гинекологию, педиатрию, а также ряд специализированных услуг.

  3. Местные многопрофильные больницы – например, больницы в Тукумсе, Алуксне, Огре. Оказывают основные стационарные услуги — терапию, несложную хирургию, родовспоможение, реабилитацию.

  4. Местные больницы с ограниченным профилем – обеспечивают базовую терапевтическую помощь, наблюдение за хроническими пациентами и уход. Не всегда имеют круглосуточный приём.

  5. Больницы длительного ухода и хронических заболеваний – специализируются на уходе за пациентами, нуждающимися в длительном лечении, паллиативной помощи и реабилитации.

Зачем все это надо

Реформа затеяна с учетом ограниченности государственного бюджета, отметили в министерстве.

Министерство отмечает, что реформа сети больниц необходима, поскольку в Латвии по-прежнему не хватает медицинского персонала, а возможности ряда больниц обеспечивать круглосуточные дежурства недостаточны.

Проект, проведённый в прошлом году, показал, что уже сейчас некоторые больницы не способны обеспечивать неотложную помощь в полном объёме из-за нехватки персонала.

Что происходит в больницах

Возьмем для примера Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу ("Гайльэзерс"). Медики столкнулись в этом году с серьезными проблемами: предполагается увеличение числа пациентов с 62 158 до 64 202, а вот финансирование за тот же срок – снизилось с 162,5 миллионов до 153,8 миллионов. Прогнозируемые убытки в 2025 году – 9,8 миллионов евро.

В среднем расходы больнице на одного пациента уменьшили на 177 евро, что самое парадоксальное – на 9,6% сократилось финансирование неотложной медпомощи...

А вот какие проблемы более всего волнуют больницу Страдиня: "Нет хватает персонала для ухода за больными, прирастают сверхурочные и сохраняется недовольство зарплатами. И каждый день (!) около 100 пациентов попадают в Центр неотложной медицины с направлениями семейных врачей, что уменьшает доступный ресурс лечебных лиц для лечения острых пациентов...»

#больницы #минздрав
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • пк
    полосатый конь
    25-го октября

    Министерство здравозахоронения за окончательное решение "пациентского вопроса".

    13
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го октября

    мечта Минздрава ликвидировать всех больных !!! не вылечить ,а именно ликвидировать !!!когда уже поймут , что Абушка министр ни о чем ???

    83
    2

