Взвинтившая расценки для самоуправлений фирма оштрафована на 300 000 евро за утечку данных

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: Взвинтившая расценки для самоуправлений фирма оштрафована на 300 000 евро за утечку данных
ФОТО: pixabay

Государственная инспекция данных (ГИД) наложила на ООО ZZ Dats штраф в размере 300 000 евро в связи с обнаруженной в прошлом году утечкой данных самоуправлений.

Как сообщили в инспекции, данные хранились в информационной системе, которую обслуживало "ZZ Dats". Получив информацию о возможном нарушении, инспекция начала проверку и признала компанию виновной в том, что она не обеспечила соблюдение своих обязательств в качестве обработчика в соответствии со статьей 32 Общего регламента по защите данных.

За нарушение предприятие оштрафовано на 300 000 евро. "ZZ Dats" обжаловало это решение в Рижском городском суде.

В связи с утечкой данных самоуправления получили выговоры.

Как сообщалось, "отдельные лица" в период с 29 октября по 2 ноября 2024 года смогли несанкционированно получить некоторые данные из Единой информационной системы самоуправлений.

Инцидент напрямую затронул 42 латвийских самоуправления, исключая Ригу. Отдельные лица получили доступ к данным о работниках некоторых самоуправлений, включая их имена, отдел, должность, адрес электронной почты и номер телефона, к данным о проживающих в самоуправлениях лицах, включая имена, персональные коды и декларированные адреса, а также к описаниям файлов - метаданным - некоторых самоуправлений.

После выявления проблемы 2 ноября были предприняты необходимые действия по настройке безопасности системы и предотвращению дальнейшего несанкционированного доступа, сообщили в "ZZ Dats".

Недавно Латвийский союз самоуправлений (LPS) направил открытое письмо премьер-министру Эвике Силине, министру финансов Арвилсу Ашераденсу, профильным министерствам, Государственной инспекции по защите данных и другим адресатам. Повод - резкий рост стоимости услуг SIA «ZZ Dats», из-за которого самоуправления предупреждают о возможном переходе от электронной к бумажной системе документооборота, что неминуемо увеличит бюрократическую нагрузку как на муниципалитеты, так и на жителей.

#штрафы #it #самоуправления
Оставить комментарий

Видео