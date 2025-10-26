Baltijas balss logotype
Пенсионные накопления жителей Латвии оказались не патриотичными

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Пенсионные накопления жителей Латвии оказались не патриотичными

Накопления во втором уровне пенсионной системы Латвии за последние 15 лет значительно выросли, однако доля средств, инвестируемых в активы внутри страны, очень низкая, говорится в Обзоре доступности финансов Латвийского банка.

В документе отмечается, что важным условием для развития рынка капитала является наличие достаточного объема сбережений у местных нефинансовых предприятий и домохозяйств, которые можно направить на инвестиции.

Существует несколько показателей, косвенно указывающих на то, что такой потенциал в Латвии есть. Например, соотношение кредитов и вкладов в латвийском банковском секторе составляет 64 процента, что является одним из самых низких показателей в еврозоне, где этот показатель в среднем достигает около 94 процентов. Это означает, что значительная часть средств, размещенных в латвийских кредитных учреждениях, не используется для финансирования экономики. Одним из решений для улучшения ситуации может стать мобилизация этих средств с помощью инструментов местного рынка капитала.

В обзоре также отмечается, что накопления второго уровня пенсионной системы Латвии за последние 15 лет заметно выросли, однако их доля, инвестируемая в латвийские активы, резко сократилась — с 61,6 процента в 2010 году до 7,9 процента в 2024 году. Это значительно меньше, чем доля инвестиций пенсионных фондов в местные рынки Литвы и Эстонии, где она составляет соответственно 22,9 и 12 процентов.

Эти данные показывают, что доступных накоплений достаточно, и опыт соседних стран свидетельствует о возможности направить относительно большую часть средств на развитие внутреннего рынка капитала. Недоразвитость латвийского рынка капитала связана не только с недостаточным спросом со стороны инвесторов, но и с ограниченным предложением, говорится в обзоре. Согласно документу, потенциал рынка капитала как альтернативного источника финансирования используется не в полной мере. Например, совокупная стоимость обращающихся акций латвийских компаний на конец 2024 года была самой низкой в еврозоне. Ситуацию усугубило также решение акционерного общества Latvijas gāze о делистинге своих акций с биржи.

#капитал #пенсионный фонд
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Развитие бизнеса и экономики в Латвии невозможно, и инвесторы это видят , чему тогда удивляться. Или правители думают, что бизнес может быть там где есть бандитский ВИД и банда судей, которые прикрывают их беззакония. Они думали, что украли у бизнеса 1 еврик. бизнес утрется. Нет милые. Украли один потеряете тысячу, не начатых производств, не созданных рабочих мест, закрытых фирм, даже все что здесь было все уйдет за границу латышского беспредела. Какие инвестиции, если все крупные предприятия работающие здесь, не находятся в юрисдикции Латвии. Это результат латышских налогов, налоговой инспекции и судей. Эти судьи досудятся, что им их крутую зряплату платить будет не кому.

