Накопления во втором уровне пенсионной системы Латвии за последние 15 лет значительно выросли, однако доля средств, инвестируемых в активы внутри страны, очень низкая, говорится в Обзоре доступности финансов Латвийского банка.

В документе отмечается, что важным условием для развития рынка капитала является наличие достаточного объема сбережений у местных нефинансовых предприятий и домохозяйств, которые можно направить на инвестиции.

Существует несколько показателей, косвенно указывающих на то, что такой потенциал в Латвии есть. Например, соотношение кредитов и вкладов в латвийском банковском секторе составляет 64 процента, что является одним из самых низких показателей в еврозоне, где этот показатель в среднем достигает около 94 процентов. Это означает, что значительная часть средств, размещенных в латвийских кредитных учреждениях, не используется для финансирования экономики. Одним из решений для улучшения ситуации может стать мобилизация этих средств с помощью инструментов местного рынка капитала.

В обзоре также отмечается, что накопления второго уровня пенсионной системы Латвии за последние 15 лет заметно выросли, однако их доля, инвестируемая в латвийские активы, резко сократилась — с 61,6 процента в 2010 году до 7,9 процента в 2024 году. Это значительно меньше, чем доля инвестиций пенсионных фондов в местные рынки Литвы и Эстонии, где она составляет соответственно 22,9 и 12 процентов.

Эти данные показывают, что доступных накоплений достаточно, и опыт соседних стран свидетельствует о возможности направить относительно большую часть средств на развитие внутреннего рынка капитала. Недоразвитость латвийского рынка капитала связана не только с недостаточным спросом со стороны инвесторов, но и с ограниченным предложением, говорится в обзоре. Согласно документу, потенциал рынка капитала как альтернативного источника финансирования используется не в полной мере. Например, совокупная стоимость обращающихся акций латвийских компаний на конец 2024 года была самой низкой в еврозоне. Ситуацию усугубило также решение акционерного общества Latvijas gāze о делистинге своих акций с биржи.